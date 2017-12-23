МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев надеется, что рано или поздно все-таки удастся добиться от США и их союзников деэскалации военного присутствия на Корейском полуострове.

"Эти разночтения совершенно точно никуда не ушли, и я надеюсь, что все-таки рано или поздно и эти разночтения будут преодолены и мы сможем консолидировано добиться от США и их союзников в регионе деэскалации их военного присутствия на Корейском полуострове", — сказал Косачев.

По его словам, любые иллюзии, которые, возможно, существовали в Пхеньяне, что в отношении северокорейской ядерной программы в позициях международного сообщества есть какие-то разночтения, не имеют права на существование. "Разночтений в отношении северокорейской ядерной программы у международного сообщества нет, разночтения есть в отношении того, как эту проблему решать", — добавил Косачев.

Он также заявил, что считает российскую позицию в отношении принятой резолюции по ужесточению санкций в отношении Северной Кореи "совершенно логичной и последовательной".

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