В российском МИД заявили о готовности сотрудничать с США по Афганистану

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Москва готова к взаимодействию с Вашингтоном по Афганистану, поддерживает постоянный контакт со спецпредставителем США Элис Уэллс, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"Как отметил президент (Владимир) Путин в ходе последней "прямой линии", сотрудничество по Афганистану – это то направление, где мы могли бы объединить усилия с США и вместе прикладывать эффективные усилия по стабилизации в Афганистане. Хочу подчеркнуть, что не мы приостановили это сотрудничество, такой выбор был сделан нашими американскими коллегами несмотря на то, что в предыдущий период наше взаимодействие доказало свою эффективность", — заявил Кабулов.

Он напомнил, что в 2017 году российская сторона приглашала американских коллег принять участие в "московском формате" по Афганистану, двери которого оставляет открытыми для США.

"С Элис Уэллс находимся на связи. Последний наш рабочий контакт состоялся "на полях" министерской конференции Стамбульского процесса (в начале декабря). Насчет следующей встречи могу сказать только то, что у Элис Уэллс есть мое приглашение посетить Москву в любое удобное для нее время", — заявил дипломат.

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