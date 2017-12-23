В российском МИД заявили о готовности сотрудничать с США по Афганистану

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Москва готова к взаимодействию с Вашингтоном по Афганистану, поддерживает постоянный контакт со спецпредставителем США Элис Уэллс, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
Он напомнил, что в 2017 году российская сторона приглашала американских коллег принять участие в "московском формате" по Афганистану, двери которого оставляет открытыми для США.
"С Элис Уэллс находимся на связи. Последний наш рабочий контакт состоялся "на полях" министерской конференции Стамбульского процесса (в начале декабря). Насчет следующей встречи могу сказать только то, что у Элис Уэллс есть мое приглашение посетить Москву в любое удобное для нее время", — заявил дипломат.