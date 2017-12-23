МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Россия выступает за то, чтобы Кабул начал конструктивный диалог с вооруженной афганской оппозицией, готова предложить для этого московскую площадку, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"Мы бы хотели, чтобы в конечном итоге правительство Афганистана завязало конструктивный диалог с представителями вооруженной оппозиции на приемлемых для обеих сторон условиях. Подтверждаем свою готовность предоставить для этого московскую площадку", — сказал он.

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