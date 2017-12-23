В Совфеде прокомментировали решение США о поставках оружия на Украину

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал решение США о поставка Киеву вооружения для "усиленных оборонительных возможностей", заявив, что это решение принято в пользу войны, а не мира.
Также он отметил, что этот сюжет, несмотря на термин "оборонительные" в соответствующем решении Вашингтона, к обороне Украины имеет весьма опосредованное отношение.
"Но у этого решения (это я уже точно как политик утверждаю) есть очевидный, неприкрытый и даже артикулированный политический подтекст", — добавил Косачев.
В пятницу представитель госдепартамента США Хезер Науэрт сообщила, что Вашингтон принял решение о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета.