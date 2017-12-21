В Казахстане объяснили приостановку вещания российских телеканалов

АСТАНА, 21 дек – РИА Новости. Вопрос трансляции ряда российских телеканалов на территории Казахстана лежит исключительно в экономической плоскости, заявил в четверг министр информации и коммуникаций республики Даурен Абаев.

В конце ноября крупный казахстанский телекоммуникационный оператор АО "Казахтелеком" сообщил о возможной приостановке с 11 декабря ретрансляции телеканалов "НТВ-Мир", "РТР-Планета", "Россия 24", "Россия-Культура" для абонентов услуги iD TV и кабельного телевидения "Казахтелеком". Он объяснил свое решение выдвинутыми требованиями от правообладателей об очередном увеличении стоимости прав за ретрансляцию данных телеканалов. Аналогичное заявление делал другой телекоммуникационный оператор — "Алма ТВ".

"Мы договорились с нашими российскими коллегами, что в январе-феврале проведем соответствующие консультации. До этого времени телеканалы не будут отключены. Но здесь вопрос только в экономической плоскости. Некоторые российские телеканалы поднимают тарифы на показ своей телепродукции на территории Казахстана, показ той продукции, которая не пользуется большим спросом. К примеру, телеканал "Россия-Культура", поднимается тариф. У наших частных кабельных операторов есть право отказаться от этого канала", — сказал Абаев в ходе пленарного заседания сената (верхней палаты) парламента Казахстана, отвечая на вопрос депутата о трансляции российских телеканалов в Казахстане.

Он подчеркнул, что "учитывая взаимоотношения между странами, определенную чувствительность этого вопроса", принято решение провести "определенные консультации и после этого прийти к единому какому-то знаменателю". "Речь о том, что мы закрываем российские телеканалы на территории Казахстана, конечно, не идет", — заявил Абаев.

Ранее министерство информации и коммуникаций Казахстана сообщило, что достигнута договоренность о сохранении до 1 марта 2018 года для казахстанских кабельных операторов телевещания существующего уровня лицензионной стоимости на данные телеканалы. В начале 2018 года должны состояться переговоры, где будут обсуждать все аспекты сотрудничества в области телерадиовещания между двумя странами.