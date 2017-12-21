В перестрелке в Питтсбурге тяжело ранен россиянин

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Генконсульство РФ в Нью-Йорке сообщило о гражданине России, тяжело раненном в перестрелке в американском Питтсбурге, ему оказывается необходимая помощь.

"19 декабря в результате перестрелки в г. Питтсбург (штат Пенсильвания) был тяжело ранен проезжавший рядом в автомобиле гражданин России. Генконсульство России в Нью-Йорке находится на связи с его родственниками и с правоохранительными органами. Оказывается необходимое содействие", — говорится в сообщении генконсульства в Twitter.