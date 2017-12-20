Схватка львицы с буйволом попала на видео

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Посетители Национального парка Крюгера в ЮАР сняли на видео нападение буйвола на спящую львицу. Ролик был опубликован на ютьюб-канале Kruger Sightings.

Гид парка Батабиле Шакване, ставшая свидетелем этой сцены, рассказала, что, проезжая на автомобиле мимо стада буйволов, заметила на небольшом расстоянии от него спящую в кустах самку льва. В какой-то момент хищника увидел и один из парнокопытных. Спустя несколько секунд он направился к ничего не подозревающей львице.

Заметив надвигающуюся опасность, хищница поднялась и попыталась убежать, но было видно, что она сильно истощена. Видимо, понимая, что львица не сможет оказать ему сопротивление, буйвол бросился на нее, поддел рогами и подбросил в воздух, а затем поспешно отступил на безопасное расстояние.

Шакване предположила, что самка льва была изгнана из прайда и не могла успешно охотиться в одиночку. Хотя буйвол, по всей видимости, не нанес ей серьезных травм, дальнейшая судьба хищника, скорее всего, сложится печально, считает она.

"Это видео в чем-то трагично, но сама по себе сцена была великолепна, потому что такое увидишь не каждый день", — отметила Шакване.