В ОБСЕ подтвердили договоренность о перемирии в Донбассе с 23 декабря

МИНСК, 20 дек – РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик подтвердил, что контактная группа по Украине договорилась о перемирии в Донбассе с 00.00 по киевскому времени (01.00 мск) 23 декабря.

"Трехсторонняя контактная группа подчёркивает необходимость обеспечения мира и спокойствия (в зоне конфликта в Донбассе – ред.) в связи с рождественскими и новогодними праздниками и, руководствуясь ранее достигнутыми договоренностями и обязательствами, подтверждает приверженность соблюдению устойчивого, всеобъемлющего и бессрочного режима прекращения огня с 00.00 23 декабря по киевскому времени", — сказал Сайдик журналистам в среду в Минске.