Киев выжал российских военных из Донбасса и ставит на войну

Дмитрий Лекух, для РИА Новости
Отъезд российских военных из Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе – это, как минимум, очень серьезный симптом. Свидетельство того, что "процесс пошел".
Напомним: как заявили в МИД Российской Федерации, работа российских военных в СЦКК стала невозможна из-за действий Киева.
"Вся ответственность за возможные последствия полностью ложится на украинскую сторону", — добавили в МИД РФ.
Еще раз: "большая гражданская война" в той либо иной форме на нынешней территории Украины не была "предельным сценарием" развития украинской истории только у совсем оптимистичных аналитиков.
Кстати, эту историю до сих пор украинцам, кстати, пытаются "продать", но безуспешно: Украина просто не знала периодов полноценного суверенитета, даже ментального. Простейший пример: "массовый украинец" до сих пор почитает "столичным городом" все, что угодно – Москву, Варшаву, Париж, Брюссель, Вашингтон, — но только не Киев. Который в массовом украинском сознании все равно остается столицей, скажем так, "промежуточной". Эдаким "городом-посредником", но никак не "законодателем столичных мод" во всем, от образа мысли до прически и фасона одежды.
И на "общую историю успеха" никак не тянет никакой карикатурный "безвиз". При этом население территории неоднородно именно по региональному принципу: даже политически близкий "западенец" жителю Днепра не родной.
Теперь о конкретике.
Всего этого П. Порошенко и его окружение не могут не понимать.
Но тут одна беда: вместе с явным усыханием экономики пошли вразнос и другие параметры: административный, правоохранительный, судебный, в конце концов. Можно подумать, мы этих "судов с батальонами" с вами даже по телевизору не наблюдали.
Вслед за этим логично заплясала канкан и сама украинская государственность. Олицетворением политической воли неизбежно стал международный авантюрист, известный своей, скажем так, робостью. Человек, в свое время убегавший в панике от привидевшегося ему русского самолета и евший галстук при перспективе приближения русских солдат. Так вот, сравните, как он ведет себя с украинскими силовыми структурами. Куда делась вся робость.
И объяснение тут также вполне банально: российской государственности Саакашвили боялся, потому как она была. А на Украине в этом плане сейчас бояться некого.
А чего тут, спрашивается, думать?
Есть старая мудрость: если на складе недостача – надо поджечь склады.
Опыт к тому же есть.
Поэтому шансы на новую вспышку "большой гражданской" резко повышаются. Тем более что выигрывать в ней нынешним киевским властям, в общем, совсем не обязательно.
Роль "правительства в изгнании" их вполне себе даже и устроит.
Самое главное – организовать себе это изгнание в правильном месте — на запасных родинах, куда уже эвакуированы или эвакуируются их капиталы.