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Киев выжал российских военных из Донбасса и ставит на войну

Сюжет:
Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (256)
08:1020.12.2017
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© РИА Новости / Игорь МасловПерейти в фотобанкМирная жизнь в Донецке. Архивное фотоМирная жизнь в Донецке. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Отъезд российских военных из Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе – это, как минимум, очень серьезный симптом. Свидетельство того, что "процесс пошел".

Напомним: как заявили в МИД Российской Федерации, работа российских военных в СЦКК стала невозможна из-за действий Киева.
"Вся ответственность за возможные последствия полностью ложится на украинскую сторону", — добавили в МИД РФ.
Еще раз: "большая гражданская война" в той либо иной форме на нынешней территории Украины не была "предельным сценарием" развития украинской истории только у совсем оптимистичных аналитиков.

Российские военнослужащие СЦКК
© AFP 2017 / Anatolii Stepanov
В полном составе: российские офицеры из СЦКК вернулись на родину
Тут, в общем-то, все понятно: очень неоднородное население в экономическом, психологическом, социальном и даже кульурно-языковом плане. Нет, наука история знает "плавильные котлы" национального строительства и на более пестром человеческом материале, но тут нужна какая-то колоссальная "история совместного успеха": история великого освобождения, например.
Кстати, эту историю до сих пор украинцам, кстати, пытаются "продать", но безуспешно: Украина просто не знала периодов полноценного суверенитета, даже ментального. Простейший пример: "массовый украинец" до сих пор почитает "столичным городом" все, что угодно – Москву, Варшаву, Париж, Брюссель, Вашингтон, — но только не Киев. Который в массовом украинском сознании все равно остается столицей, скажем так, "промежуточной". Эдаким "городом-посредником", но никак не "законодателем столичных мод" во всем, от образа мысли до прически и фасона одежды.

И на "общую историю успеха" никак не тянет никакой карикатурный "безвиз". При этом население территории неоднородно именно по региональному принципу: даже политически близкий "западенец" жителю Днепра не родной.

Теперь о конкретике.

Воронка от минометного снаряда, образовавшаяся в результате обстрела в районе города Ясиноватая Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Перед бурей. Зачем Киев "выжил" российских наблюдателей из Донбасса
Нынешнее экономическое положение Украины, о чем мы не раз писали, можно охарактеризовать всего двумя словами: "неисправимо" и "безнадежно". Тут не надо растекаться мыслию по древу, достаточно сказать, что суверенный долг в восемьдесят-девяносто миллиардов долларов (оценки Минфина и аналитиков расходятся) при отрицательном внешнеторговом балансе и дефицитном бюджете – не лечится даже математически. К тому же "восстановительный", после дикого падения 2014 г. рост ВВП в нынешнем году составит уже менее 2% и готов вовсе затормозить. А только на обслуживание долгов Украина тратит 4,2% ВВП, что любой восстановительный рост съедает.

Всего этого П. Порошенко и его окружение не могут не понимать.

Борис Грызлов. Архивное фото
© РИА Новости / Яна Лапикова
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Киев специально "выдавил" представителей России из СЦКК, считает Грызлов
Управленческих вариантов решения тут, надо сказать, немного. И самый правильный: сидеть тихо, дышать ровно и делать, что говорят. Тогда можно путем банальной балансировки базовых параметров экономики (с помощью тех же кредитов, хоть от МВФ, хоть от черта лысого) еще какое-то время по существовать. И посветить это время правильной эвакуации и размещения хотя бы того, что уже нажито непосильным трудом.

Но тут одна беда: вместе с явным усыханием экономики пошли вразнос и другие параметры: административный, правоохранительный, судебный, в конце концов. Можно подумать, мы этих "судов с батальонами" с вами даже по телевизору не наблюдали.

Вслед за этим логично заплясала канкан и сама украинская государственность. Олицетворением политической воли неизбежно стал международный авантюрист, известный своей, скажем так, робостью. Человек, в свое время убегавший в панике от привидевшегося ему русского самолета и евший галстук при перспективе приближения русских солдат. Так вот, сравните, как он ведет себя с украинскими силовыми структурами. Куда делась вся робость.

И объяснение тут также вполне банально: российской государственности Саакашвили боялся, потому как она была. А на Украине в этом плане сейчас бояться некого.

Солдаты ВСУ на востоке Украины. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
В СЦКК обвинили ВСУ в провокациях против российских наблюдателей
В этой обстановке Петру Алексеевичу надо думать не о втором сроке, а о последствиях первого.

А чего тут, спрашивается, думать?

Есть старая мудрость: если на складе недостача – надо поджечь склады.

Опыт к тому же есть.

Поэтому шансы на новую вспышку "большой гражданской" резко повышаются. Тем более что выигрывать в ней нынешним киевским властям, в общем, совсем не обязательно.

Роль "правительства в изгнании" их вполне себе даже и устроит.

Самое главное – организовать себе это изгнание в правильном месте — на запасных родинах, куда уже эвакуированы или эвакуируются их капиталы.

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