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В мире

В полном составе: российские офицеры из СЦКК вернулись на родину

Сюжет:
Реакция на события на Украине. Декабрь 2017 (55)
01:4520.12.2017
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© AFP 2017 / Anatolii StepanovРоссийские военнослужащие СЦККРоссийские военнослужащие СЦКК
© AFP 2017 / Anatolii Stepanov

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Российские офицеры из состава Совместного центра контроля и координации вопросов режима прекращения огня и стабилизации ситуации (СЦКК) пересекли границу с Украиной и вернулись в Россию.

Группа российских офицеров в полном составе пересекла пункт пропуска Нехотеевка на российско-украинской границе. В ближайшее время они прибудут в Москву.

Работа СЦКК

Танки ВСУ на востоке Украины. Архивное фото
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Tanks on the march
В СЦКК обвинили ВСУ в ограничении деятельности российских офицеров
Ранее Москва объявила о прекращении работы в рамках СЦКК и отзыве российских офицеров-наблюдателей из Донбасса. В МИД заявили, что Киев создал "напряженную морально-психологическую обстановку" и препятствовал работе. Например, офицерам ограничивали доступ к линии соприкосновения и запрещали общаться с местным населением.

Киев отверг обвинения Москвы, расценив этот шаг как "провокацию". Украинская сторона сообщила, что тоже выведет своих наблюдателей с неподконтрольной ей территории, однако она готова продолжить работу в СЦКК, как и Донецкая народная республика.

Руководитель представительства вооруженных сил России с СЦКК генерал-лейтенант Сергей Костарев, который вместе с российской группой офицеров вернулся на родину, заявил, что деятельность российского представительства в СЦКК невозможна при введении Украиной биометрического контроля.

Солдаты ВСУ на востоке Украины. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
В СЦКК обвинили ВСУ в провокациях против российских наблюдателей
"Неоднократные обращения в адрес украинской стороны о необходимости урегулирования этого вопроса ни к чему не привели. В сложившихся условиях дальнейшая работа представительства ВС РФ в составе СЦКК не представлялась возможной", — подчеркнул Костарев.

По его словам, при этом правовой статус российских военнослужащих в составе СЦКК за три года существования Центра руководством Украины так и не был урегулирован.

В ДНР опасаются роста числа провокаций

Воронка от минометного снаряда, образовавшаяся в результате обстрела в районе города Ясиноватая Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Перед бурей. Зачем Киев "выжил" российских наблюдателей из Донбасса
Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики опасается увеличения количества провокаций со стороны украинских силовиков в случае изменения состава Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Мы не исключаем, что количество провокаций со стороны ВСУ с выводом представителей российской стороны в СЦКК значительно возрастет в связи с нежеланием международных наблюдателей ОБСЕ сдерживать украинских силовиков. Данные факты подтвердят, что присутствие российских наблюдателей обеспечивало поддержание более стабильной обстановки", — заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Представительство ЛНР при СЦКК

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Архивное фото
CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Kurt Volker
Волкер сожалеет об отзыве российских офицеров из СЦКК в Донбассе
Власти самопровозглашенной Луганской народной республики решили создать свое представительство при Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"В связи с отзывом представителей СЦКК и обострившейся ситуацией на линии соприкосновения, а именно многочисленными разрушениями жилого фонда и инфраструктуры и наличием трех раненных за минувшие сутки, было принято решение создать представительство ЛНР при СЦКК", — сказал Марочко.

Ранее ЛНР не была представлена в совместном центре. Марочко уточнил, что в функции местного представительства будет входить фиксация нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков, а также последствий обстрелов.

СЦКК создали после заключения Минских соглашений. Его сформировали из российских и украинских военных по поручению президентов двух стран.

Выполнение минских соглашений
Выполнение Минских соглашений
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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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el-gagarin
Очень надеюсь, что там остались другие офицеры...
02:22
20.12.2017
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