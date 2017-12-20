В полном составе: российские офицеры из СЦКК вернулись на родину

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Российские офицеры из состава Совместного центра контроля и координации вопросов режима прекращения огня и стабилизации ситуации (СЦКК) пересекли границу с Украиной и вернулись в Россию.
Группа российских офицеров в полном составе пересекла пункт пропуска Нехотеевка на российско-украинской границе. В ближайшее время они прибудут в Москву.
Работа СЦКК
Киев отверг обвинения Москвы, расценив этот шаг как "провокацию". Украинская сторона сообщила, что тоже выведет своих наблюдателей с неподконтрольной ей территории, однако она готова продолжить работу в СЦКК, как и Донецкая народная республика.
Руководитель представительства вооруженных сил России с СЦКК генерал-лейтенант Сергей Костарев, который вместе с российской группой офицеров вернулся на родину, заявил, что деятельность российского представительства в СЦКК невозможна при введении Украиной биометрического контроля.
По его словам, при этом правовой статус российских военнослужащих в составе СЦКК за три года существования Центра руководством Украины так и не был урегулирован.
В ДНР опасаются роста числа провокаций
"Мы не исключаем, что количество провокаций со стороны ВСУ с выводом представителей российской стороны в СЦКК значительно возрастет в связи с нежеланием международных наблюдателей ОБСЕ сдерживать украинских силовиков. Данные факты подтвердят, что присутствие российских наблюдателей обеспечивало поддержание более стабильной обстановки", — заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Представительство ЛНР при СЦКК
"В связи с отзывом представителей СЦКК и обострившейся ситуацией на линии соприкосновения, а именно многочисленными разрушениями жилого фонда и инфраструктуры и наличием трех раненных за минувшие сутки, было принято решение создать представительство ЛНР при СЦКК", — сказал Марочко.
Ранее ЛНР не была представлена в совместном центре. Марочко уточнил, что в функции местного представительства будет входить фиксация нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков, а также последствий обстрелов.
СЦКК создали после заключения Минских соглашений. Его сформировали из российских и украинских военных по поручению президентов двух стран.