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Пресс-секретарь Порошенко опубликовал письмо Саакашвили президенту

21:3319.12.2017
(обновлено: 21:35 19.12.2017)
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© REUTERS / Valentyn OgirenkoМихаил Саакашвили в Киеве. Архивное фотоМихаил Саакашвили в Киеве. Архивное фото
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Москва, 19 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко опубликовал письмо Михаил Саакашвили к Петру Порошенко. В послании экс-президент Грузии пообещал не дестабилизировать ситуацию в стране и предложил переговоры.

"Как свидетельствует штурм Международного центра культуры и искусств (Октябрьский дворец. — Прим. ред.) на аллее Героев небесной сотни, своего слова господин Саакашвили не сдержал", — написал Цеголко на своей странице в Facebook.

Михаил Саакашвили выступает на митинге в центре Киеве за принятие закона об импичменте украинского президента Петра Порошенко. 17 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Администрация президента по просьбе журналистов опубликовала фотографию письма.  Цеголко отметил, что такая мера не даст политику возможности манипулировать содержанием послания.

Пресс-секретарь добавил, что текст написан на русском языке и содержит многочисленные пунктуационные и орфографические ошибки. В частности, встречаются слова "несмотрья", "польный", "ошыбок" и "деескалировать".

"Конечно я допускал и допускаю много политических ошыбок но сейчас как никогда уверен, что надо деескалировать и не допускать дестабилизации ситуации. Готов в любой момент встретиться с полномочным представителем и все обговорить", — говорится в письме (орфография и пунктуация сохранены).

Сообщения о том, что Саакашвили отправил Порошенко послание появились в конце прошлой недели. При этом первоначально политик опровергал эту информацию.

Во вторник подлинность послания интернет-изданию "Украинская правда" подтвердили в пресс-службе Саакашвили.

Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов неподалеку от площади Независимости в Киеве. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
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"Это письмо ответственного политика, который будет раскачивать будку олигархов, но никогда Украины. То, что Банковая (на улице Банковой расположена администрация президента — ред.) опубликовала это письмо — это слабая позиция", — сообщили в пресс-службе.
Представители политика считают, что публикацией этого письма Киев планировал дискредитировать Саакашвили.

Схватка "неадекватных"

По мнению политолога Артура Атаева, Саакашвили написал Порошенко письмо, чтобы интенсифицировать политический торг с оппонентом.

"Взаимодействие и контакты с действующей политической элитой Украины для Саакашвили имеют четко выраженную цель – получить политическую выгоду. Если ориентироваться на его заказчиков – а это отчасти западный истеблишмент, а отчасти украинский олигархат – можно предположить, что он формирует образ договороспособного, действующего, эффективного политика. Политика, который может не только на площадях "решать вопросы", но и может вести обстоятельные, серьезные переговоры", – сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Михаил Саакашвили. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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По его мнению формат письма и его содержание отлично характеризует "мутную воду" политической ситуации на Украине.

"Ему (Саакашвили  –  прим. ред.) приходится одновременно "давить на несколько педалей". Сам формат его письма вызывает, конечно, вопросы. Саакашвили неадекватен, как неадекватна и политическая элита Украины. Здесь они друг другу соответствуют ", – отметил он.

Атаев указал на то, что ситуацию на Украине сложно прогнозировать, так как оба оппонента – "неадекватные политические акторы", в чьих действиях не всегда прослеживается рациональное зерно.

Переговоры под объективами видеокамер

Сторонники Саакашвили последний месяц проводят в центре Киева митинги за принятие закона об импичменте президента. По словам политика, эта мера не терпит отлагательств. В понедельник в эфире программы "Большой вечер" на телеканале NewsOne он сравнил Порошенко со спиртным, от которого у Украины похмелье.

Участники акции в поддержку Михаила Саакашвили у здания суда в Киеве. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
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"Есть алкоголь. Мы все знали, что Янукович бандит. Есть виски, когда ты пьешь водку или виски организм мобилизуется, восстает, защита включается, потому что организм понимает, что это яд и отрава. Знаете, какой самый опасный алкоголь? Пиво. Когда ты пьешь пиво, а оно всего 12 градусов, организм думает, что это пища, и ты принимаешь все больше и больше, и больше. Вот Янукович — это была водка, это был виски, это была бормотуха какая-то. Порошенко — это пиво", — сказал он.

Политик неоднократно отмечал, что протесты необходимы, но должны носить исключительно мирный характер. Он уверен, что власти не могут бесконечно игнорировать демонстрантов и будут вынуждены приступить к переговорам.

"Я предлагаю говорить. Сегодня после этого мне сказали, что в принципе есть возможность такой встречи. Я сказал, что секретной встречи не будет", — заявил Саакашвили в воскресенье в эфире телеканала ZIK.

Политик сказал, что все переговоры с первыми лицами республики будет вести исключительно в присутствии тележурналистов. Кроме того, он отметил, что Киеву несмотря на многочисленные попытки не удастся на него надавить.

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили выступает на митинге в центре Киеве за принятие закона об импичменте украинского президента Петра Порошенко. 17 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Саакашвили объявил о том, что на новогодние и рождественские праздники он прекращает в протестные акции, но связано это лишь с желанием дать сторонникам хорошо отдохнуть. Он сообщил, что в это время собирается разработать "четкий механизм защиты от провокаций".

Провокацией, в частности, Саакашвили называет воскресный инцидент. Тогда его сторонники после митинга попытались штурмом взять Октябрьский дворец, где в это время проходил концерт. В здании произошли столкновения с силовиками, пострадали 60 правоохранителей. Позже после призыва Саакашвили большинство протестующих покинули дворец и направились к зданию парламента. Полиция возбудила три уголовных дела.

Мизерная поддержка Саакашвили

Согласно опросу Киевского международного института социологии (КМИС), если бы выборы в парламент прошли в середине декабря, партия Саакашвили "Движение новых сил" набрала бы всего 1,2% голосов.

При этом 3,6% опрошенных вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень; еще 17,1% – решили не участвовать в голосовании, 38,7% – не определились, за кого голосовать, 2,8% – отказались отвечать на вопрос.

Михаил Саакашвили в Киеве. 18 декабря 2017
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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Таким образом, согласно опросу, если бы те, кто не определился за кого голосовать, как обычно, не пришли бы на выборы, участие в голосовании приняли бы около 38% всех избирателей. Голоса распределились бы следующим образом: 17,2% проголосовали бы за "Батькивщину", за "Блок Петра Порошенко" 13,4%, за "Оппозиционный блок" 10,7%, за "За життя" 10,2%, Радикальная партия Ляшко набрала бы 102%, "Гражданская позиция" — 8,8%, "Объединение "Самопомощь", "Всеукраинское объединение "Свобода" — 5,4%.

Таким образом, в Верховную Раду прошли бы восемь политических сил, которые преодолели пятипроцентный барьер. Очередные выборы в парламент пройдут осенью 2019 года.

Исследование проводилось с 2 по 14 декабря методом личного интервью, опрошены 2039 респондентов возрастом от 18 лет, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% — для показателей близких к 25%, 2,0% — для показателей близких к 10%, 1,4% — для показателей близких к 5%.

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