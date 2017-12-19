Трамп и Мирзиеев обсудили ситуацию в Афганистане и борьбу с терроризмом

ТАШКЕНТ, 19 дек — РИА Новости. Президенты Узбекистана и США Шавкат Мирзиеев и Дональд Трамп во вторник в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Афганистане и сотрудничество в борьбе с терроризмом, сообщает телеканал "Узбекистан 24" со ссылкой на пресс-службу главы Узбекистана.

Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны, уточнили в пресс-службе.

"Руководители двух государств обсудили состояние и перспективы узбекско-американского многопланового сотрудничества. Встреча лидеров двух стран в Эр-Рияде в мае и Нью-Йорке в сентябре способствовали заметной активизации в области политики и безопасности, торговли, инвестиций, финансов, технологического и культурно-гуманитарного обмена", — говорится в сообщении.

В частности, состоялся также обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес. Особое внимание было уделено вопросам обеспечения региональной безопасности, мирного урегулирования ситуации в Афганистане, борьбы с международным терроризмом, экстремизмом и радикализмом.

По данным пресс-службы, "президент США приветствовал открытую и конструктивную внешнюю политику и активные усилия Узбекистана по развитию отношений и добрососедства со странами региона, способствующую укреплению мира и стабильности в Центральной Азии".

Главы государств особо отметили важность широкой международной поддержки в деле экономического восстановления Афганистана. В этой связи высоко оценены договоренности по реализации конкретных проектов, достигнутые в ходе визита президента Афганистана в Узбекистан в этом месяце.

Президенты Узбекистана и США подчеркнули приверженность дальнейшему развитию двусторонних отношений и стратегического партнерства на принципах взаимного уважения.

"В целях совместного рассмотрения перспективных планов двустороннего сотрудничества президент Дональд Трам пригласил главу нашего государства совершить официальный визит в США", — добавили в пресс-службе Мирзиеева.