В старинном доме в Британии "привидение" попало на видео

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Владелец старинной усадьбы в британском Кенте утверждает, что камеры зафиксировали привидение, которое разгуливает по дому. Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

На кадрах видно, как полупрозрачный волнообразный объект белого цвета дважды пересекает комнату.

Сам владелец, слова которого приводят британские СМИ, утверждает, что после того, как "привидение" попало на камеры, в доме происходило еще несколько загадочных инцидентов. В частности, различные вещи, по его словам, падали на пол без видимой на то причины.

Ранее в Сети активно обсуждали зловещий "дом с привидениями".