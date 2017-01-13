Зловещий "дом с привидениями" напугал пользователей сети

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В интернет попали странные кадры с домашней камеры видеонаблюдения: рядом с маленькой девочкой внезапно "оживает" кукла, а в гостиной дома начинают самопроизвольно двигаться тяжелые предметы.

Западные СМИ не уточняют, где был снят ролик. Личность девочки также пока не установлена. Однако упоминается, что видеозапись опубликовал в сети ее отец, обеспокоенный происходящим в доме.

Некоторым пользователям соцсетей показалось, что ролик мог быть смонтирован, однако пока никто не сумел найти на записи следы видеомонтажа.