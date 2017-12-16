Экс-президент Гондураса рассказал об истоках гнева народа страны

МОНТЕВИДЕО, 16 дек — РИА Новости. Авторитаризм правительства президента Гондураса Хуана Карлоса Эрнандеса стал причиной того, что более половины населения вышли на улицы Тегусигальпы с протестами против "мошенничества" на выборах, заявил РИА Новости бывший президент Гондураса Мануэль Селайя.
По последним официальным данным, даже после пересчета части голосов по требованию оппозиции действующий президент Хуан Карлос Эрнандес набирает 42,98%, его соперник от оппозиционного альянса Сальвадор Насралла — 41,38%.
"Массовые шествия – это гнев народа из-за авторитаризма и воровства", — заявил Селайя. Он добавил, что, "без сомнения, есть отклик от тех 70% людей, которые протестуют против этого мошенничества".
В июне 2009 года президент Мануэль Селайя был свергнут в результате государственного переворота. Перед этим он отправил в отставку высшее военное руководство, которое отказалось обеспечивать проведение референдума, дающего ему право избираться на второй срок. Селайя был арестован и выслан в Коста-Рику, а также обвинен в коррупции и нарушении конституции. Позже экс-президент вернулся в Гондурас.