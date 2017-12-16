Экс-президент Гондураса рассказал об истоках гнева народа страны

МОНТЕВИДЕО, 16 дек — РИА Новости. Авторитаризм правительства президента Гондураса Хуана Карлоса Эрнандеса стал причиной того, что более половины населения вышли на улицы Тегусигальпы с протестами против "мошенничества" на выборах, заявил РИА Новости бывший президент Гондураса Мануэль Селайя.

Ранее сообщалось, что в Гондурасе оппозиция проводит национальную забастовку в знак протеста против итогов выборов президента. До 16 человек увеличилось общее число погибших в ходе беспорядков и протестов, начавшихся в Гондурасе после президентских выборов 26 ноября.

По последним официальным данным, даже после пересчета части голосов по требованию оппозиции действующий президент Хуан Карлос Эрнандес набирает 42,98%, его соперник от оппозиционного альянса Сальвадор Насралла — 41,38%.

"Массовые шествия – это гнев народа из-за авторитаризма и воровства", — заявил Селайя. Он добавил, что, "без сомнения, есть отклик от тех 70% людей, которые протестуют против этого мошенничества".

В июне 2009 года президент Мануэль Селайя был свергнут в результате государственного переворота. Перед этим он отправил в отставку высшее военное руководство, которое отказалось обеспечивать проведение референдума, дающего ему право избираться на второй срок. Селайя был арестован и выслан в Коста-Рику, а также обвинен в коррупции и нарушении конституции. Позже экс-президент вернулся в Гондурас.