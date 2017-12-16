В Казахстане отмечают День независимости

АСТАНА, 16 дек — РИА Новости. Казахстан в субботу отмечает День независимости, республике исполняется 26 лет.

День независимости в Казахстане – единственный национальный праздник. Праздничными днями считаются 16 и 17 декабря. В связи с тем, что эти дни выпадают на субботу и воскресенье, выходные переносятся на 18 и 19 декабря. Таким образом, казахстанцы будут отдыхать четыре дня: с субботы по вторник включительно.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 16 декабря 1991 года подписал конституционный закон "О государственной независимости Республики Казахстан". Сам Назарбаев был избран на пост президента на первых всенародных выборах 1 декабря того же года, а 10 декабря он подписал закон "Об изменении наименования Казахской Советской Социалистической Республики", которым Республике Казахстан было присвоено сегодняшнее название.

Совместными усилиями

В ходе церемонии вручения государственных наград и премий накануне праздника Назарбаев отметил, что за годы независимости республике удалось добиться значительных успехов и укрепить свой международный авторитет.

"После обретения государственного суверенитета мы последовательно созидали сильный, процветающий Казахстан. За эти годы наша страна добилась многих значимых успехов и побед", — сказал Назарбаев.

Он напомнил, что Казахстан ставит перед собой "великую цель — войти в 30 самых развитых государств планеты".

"В рамках масштабной модернизации мы обеспечили высокие социальные гарантии и рост благосостояния наших граждан. Мы достойно провели масштабные мероприятия глобального уровня, укрепив международный авторитет Казахстана. Все эти достижения стали возможны благодаря усилиям, энергии всех казахстанцев", — заключил президент.