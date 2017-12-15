Эрдоган намерен обратиться в ООН для отмены решения США по Иерусалиму

АНКАРА, 15 дек – РИА Новости. Анкара обратится в ООН, чтобы добиться отмены решения США о признании Иерусалима столицей Израиля, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
"Вначале Турция планирует обратиться в Совбез ООН. Если какая-либо страна-постоянный член СБ ООН воспользуется своим правом вето, то Анкара внесет этот вопрос в повестку дня Генассамблеи и сделает все, чтобы незаконное и несправедливое решение по Иерусалиму было отменено", — пообещал Эрдоган.
"Анкара предпримет шаги для того, чтобы Палестину признало максимальное число стран. Сегодня Палестину признали 137 стран мира. Надеемся, что таких стран станет больше", — продолжил президент Турции.
Он добавил, что исламские страны создадут новые фонды для оказания помощи палестинским семьям.
Ранее Эрдоган, выступая на чрезвычайном саммите Организации исламского сотрудничества в Стамбуле, назвал Израиль "террористическим государством" и предложил в ответ на действия США провозгласить Иерусалим столицей Палестины.