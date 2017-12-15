Эрдоган намерен обратиться в ООН для отмены решения США по Иерусалиму

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам чрезвычайного саммита Организации исламского сотрудничества в Стамбуле. 13 декабря 2017

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам чрезвычайного саммита Организации исламского сотрудничества в Стамбуле. 13 декабря 2017

АНКАРА, 15 дек – РИА Новости. Анкара обратится в ООН, чтобы добиться отмены решения США о признании Иерусалима столицей Израиля, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Как сообщает агентство Anadolu , это заявление было сделано в видеообращении турецкого лидера к участникам митинга в поддержку Палестины в провинции Конья.

"Вначале Турция планирует обратиться в Совбез ООН. Если какая-либо страна-постоянный член СБ ООН воспользуется своим правом вето, то Анкара внесет этот вопрос в повестку дня Генассамблеи и сделает все, чтобы незаконное и несправедливое решение по Иерусалиму было отменено", — пообещал Эрдоган.

"Анкара предпримет шаги для того, чтобы Палестину признало максимальное число стран. Сегодня Палестину признали 137 стран мира. Надеемся, что таких стран станет больше", — продолжил президент Турции.

Он добавил, что исламские страны создадут новые фонды для оказания помощи палестинским семьям.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Решение США было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины

Ранее Эрдоган, выступая на чрезвычайном саммите Организации исламского сотрудничества в Стамбуле, назвал Израиль "террористическим государством" и предложил в ответ на действия США провозгласить Иерусалим столицей Палестины.