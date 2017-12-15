Стало известно, какое оружие Киев получит от Вашингтона

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Депутат украинского "Народного фронта", координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук рассказал изданию "Апостроф", какое оружие США планируют поставлять Киеву.

"Это противовоздушные радары и радиолокационные системы, плавсредства для военно-морских сил", — заявил парламентарий. По его словам, поставки организованы для "укрепления украинской обороноспособности".

Депутат также подчеркнул, что даже после увеличения военного бюджета Украине "катастрофически не хватает средств в области обороны". Недофинансирование в этой сфере, по его словам, достигает 50%.

Ранее президент США Дональд Трамп одобрил выделение 350 миллионов долларов на военную помощь Украине. Половина суммы, однако, достанется Киеву лишь после реформирования оборонного комплекса и армии.