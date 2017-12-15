Стало известно, какое оружие Киев получит от Вашингтона

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Депутат украинского "Народного фронта", координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук рассказал изданию "Апостроф", какое оружие США планируют поставлять Киеву.
Депутат также подчеркнул, что даже после увеличения военного бюджета Украине "катастрофически не хватает средств в области обороны". Недофинансирование в этой сфере, по его словам, достигает 50%.
Ранее президент США Дональд Трамп одобрил выделение 350 миллионов долларов на военную помощь Украине. Половина суммы, однако, достанется Киеву лишь после реформирования оборонного комплекса и армии.