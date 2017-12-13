В Киеве рассказали о "разрешении" на поставки Вашингтоном летального оружия

КИЕВ, 13 дек — РИА Новости. Закон об оборонном бюджете США санкционирует предоставление Украине летальных вооружений оборонительного характера и существенно расширяет параметры поддержки Киева, сообщил на своей странице в Facebook посол Украины в США Валерий Чалый.

Президент США Дональд Трамп накануне подписал оборонный бюджет страны на 2018-й финансовый год. Бюджет предполагает выделение военной помощи Украине на 350 миллионов долларов, однако половина из этой суммы может быть предоставлена лишь по результатам реформ в военной сфере.

"Закон санкционирует предоставление нашему государству летальных вооружений оборонительного характера и существенно расширяет параметры поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов в сфере безопасности и оборонной сферах. Так, в документ включены положения, позволяющие использовать средства оборонного бюджета США на нужды реабилитации в медицинских учреждениях Соединенных Штатов раненых украинских военнослужащих, обучение и подготовку украинских медицинских специалистов в этой сфере, а также для усиления способности воздушных и военно-морских сил нашего государства", — написал украинский посол.

Ранее официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что США не исключают возможность поставок летального оружия правительству Украины.

Киев добивается у Вашингтона поставок летального оружия на протяжении последних трех лет. Сейчас США оказывают военную помощь Украине, но официально только в виде обмундирования, оборудования и обучения бойцов Нацгвардии. Москва неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Против снабжения Киева оружием выступают и большинство европейских политиков.

Чалый подчеркнул, что впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной обстановкой, военно-морские противоминные средства, а также корабли прибрежного действия и береговой охраны.

В свою очередь первый вице-спикер парламента Украины Ирина Геращенко, которая сейчас находится в США, отметила, что впервые в американском военном бюджете заложено финансирование программ разминирования и увеличение помощи по реабилитации украинским военным.

"Вместе с послом Украины в США Валерием Чалым и коллегами — парламентариями Анной Гопко и Остапом Еднаком лично поблагодарили тех сенаторов и конгрессменов, которые отстаивали предоставление военной помощи Украине", — написала Геращенко в Facebook.