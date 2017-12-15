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В Казахстане завершилась забастовка шахтеров

01:4015.12.2017
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкШахтер в забое. Архивное фотоШахтер в забое. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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АЛМА-АТА, 15 дек – РИА Новости. Продолжавшаяся несколько дней забастовка на шахтах АО "АрселорМиттал Темиртау" (АМТ) в Карагандинской области Казахстана завершилась, все участвовавшие в акции горняки поднялись на поверхность, сообщает областной акимат (администрация).

Акция протеста шахтёров на Украине. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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На Украине начались забастовки горняков из-за ситуации с зарплатами
В понедельник утром стало известно, что около 200 работников четырёх шахт ArcelorMittal отказались покидать рабочие места после окончания смены. Начался диалог между руководством местного подразделения компании и профсоюзом угольщиков. Во вторник министр труда Казахстана Тамара Дуйсенова сообщила, что на поверхность отказываются подниматься более 680 работников. Требования шахтеров касаются повышения заработной платы и улучшения условий труда. После встречи с губернатором на поверхность поднялись более 150 горняков, еще порядка 100 человек — 14 декабря. По данным компании, в четверг под землей оставались более 400 шахтеров. "АрселорМиттал Темиртау" обратилась в суд с иском о признании забастовки шахтеров незаконной. Суд поддержал иск компании и постановил приостановить забастовку.

"Первыми на поверхность начали подниматься шахтёры шахты "Казахстанская" после встречи с акимом (губернатором) Карагандинской области Ерланом Кошановым и исполнительным директором АО "АрселорМиттал Темиртау" Вадимом Басиным. Следом поднялись горняки шахт "Шахтинской", "Тентекской", им. Ленина. К 01.00 (22.00 мск четверга) все шахтёры (около 420 человек) были на-гора", — говорится в сообщении на сайте областного акимата.

Согласно сообщению, шахтёрам озвучили условия, предложенные работодателем. "Тридцатипроцентное повышение заработной платы всем подземным работникам. Размер повышения заработной платы для наземных работников угольных предприятий определит согласительная комиссия в ходе последующих переговоров. Всем работникам угольного департамента компании будет выплачена единовременная выплата премии в размере оклада", — отмечается в сообщении.

Каски шахтеров. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Помимо этого, работодатель предложил объявить 15 декабря выходным днём и приступить к работе с 16 декабря. По данным акимата, среди горняков распространено письмо за подписью прокурора города Шахтинска, в котором даётся гарантия освобождения от уголовного преследования шахтёров за участие в забастовке. Кроме того, орган прокуратуры выразил готовность при необходимости оказать правовую поддержку в этом вопросе.

"Переговоры с работодателем горняки будут продолжать в рамках согласительной комиссии, в которую вошли члены инициативных групп, представители профсоюзных комитетов, прокуратуры, директора шахт, а также руководство области и компании АМТ", — отмечается в сообщении.

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