В Казахстане завершилась забастовка шахтеров

АЛМА-АТА, 15 дек – РИА Новости. Продолжавшаяся несколько дней забастовка на шахтах АО "АрселорМиттал Темиртау" (АМТ) в Карагандинской области Казахстана завершилась, все участвовавшие в акции горняки поднялись на поверхность, сообщает областной акимат (администрация).
"Первыми на поверхность начали подниматься шахтёры шахты "Казахстанская" после встречи с акимом (губернатором) Карагандинской области Ерланом Кошановым и исполнительным директором АО "АрселорМиттал Темиртау" Вадимом Басиным. Следом поднялись горняки шахт "Шахтинской", "Тентекской", им. Ленина. К 01.00 (22.00 мск четверга) все шахтёры (около 420 человек) были на-гора", — говорится в сообщении на сайте областного акимата.
Согласно сообщению, шахтёрам озвучили условия, предложенные работодателем. "Тридцатипроцентное повышение заработной платы всем подземным работникам. Размер повышения заработной платы для наземных работников угольных предприятий определит согласительная комиссия в ходе последующих переговоров. Всем работникам угольного департамента компании будет выплачена единовременная выплата премии в размере оклада", — отмечается в сообщении.
"Переговоры с работодателем горняки будут продолжать в рамках согласительной комиссии, в которую вошли члены инициативных групп, представители профсоюзных комитетов, прокуратуры, директора шахт, а также руководство области и компании АМТ", — отмечается в сообщении.