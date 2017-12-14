Россия дорожит союзническими отношениями с Казахстаном, заявили в МИД

МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Россия дорожит союзническими отношениями с Казахстаном, считает сотрудничество двух стран залогом стабильности в регионе, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
В двустороннем экономическом сотрудничестве страны уделяют особое внимание вопросам топливно-энергетического комплекса, цифровой экономики, транспорта, углублению сотрудничества в оборонной промышленности, отметил замминистра.
По его словам, "в России очень дорожат стратегическим партнерством и союзничеством с Казахстаном". Он отметил роль Казахстана в ООН и ОБСЕ, сотрудничество в рамках которых, как подчеркнул дипломат, является залогом стабильности в регионе.
В свою очередь, посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов отметил, что за годы независимости Казахстан стал "уважаемым партнером" на мировой арене. "Мы выступаем с очень конструктивной, объединительной повесткой дня, в основе которой лежат наши инициативы по формированию безопасного мира и нераспространению массового оружия, наши миротворческие и посреднические усилия", — заявил он, напомнив о проведении переговоров по Сирии в Астане.
Отношения России и Казахстана, по словам дипломата, "развиваются по нарастающей траектории доверия и взаимного уважения". "У Казахстана и России практически сходные позиции по многим вопросам международной повестки дня. Мы активно сотрудничаем в международных и других региональных организациях, очень плодотворно взаимодействие в экономическом поле на базе Евразийского экономического союза", — сказал он.