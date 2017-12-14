Тимошенко заняла первое место в рейтинге "лжецов" в украинской политике

КИЕВ, 14 дек — РИА Новости. Экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заняла первое место в рейтинге "популистов и лжецов" в украинской политике, а самым честным оказался действующий премьер Владимир Гройсман.

Соответствующий рейтинг составил независимый аналитический проект VoxCheck. Портал два месяца следил за высказываниями самых известных украинских политиков, журналисты собрали более 400 цитат и проанализировали их. В рейтинг вошли 15 политиков, которые сделали за сентябрь-октябрь десять и более заявлений с фактажем.

По версии портала, на первом месте самых неправдивых украинских политиков оказалась Тимошенко, второе место досталось депутату Верховной рады Вадиму Рабиновичу, третье — сопредседателю украинской парламентской фракции "Оппозиционный блок" Александру Вилкулу.

Как отмечается, из 46 цитат Тимошенко всего четыре "не содержали лжи или манипуляции", четыре правдивых высказывания содержатся и в 30 цитатах Рабиновича.

Лидерами рейтинга самых правдивых политиков оказались премьер Гройсман, президент Украины Петр Порошенко и экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

Как сообщает портал, поймать Гройсмана и Порошенко на лжи тяжело, потому что в своих выступлениях они используют много статистики и мало эмоций. "Риторика Михаила Саакашвили кардинально отличается от речей Порошенко и Гройсмана. В 60% случаев он говорит о негативе, половина цитат содержат эмоциональную окраску. Он возмущается каждый раз, как речь идет о состоянии украинской экономики и борьбы с коррупцией, но положительно описывает свои достижения в Грузии. И в первом, и во втором случае он в основном правдив. Хотя любит и преувеличить — как свои успехи в Одессе или Грузии, так и проблемы Украины", — говорится в сообщении на портале.