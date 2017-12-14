В Казахстане более 400 бастующих горняков остаются в шахтах

АЛМА-АТА, 14 дек – РИА Новости. Более 400 шахтеров ArcelorMittal в Казахстане остаются под землей, требуя от руководства компании увеличения заработной платы и улучшения условий труда, сообщила пресс-служба компании.
"Четырнадцатого декабря после бесед с руководством порядка 100 человек поднялись на поверхность. По последним данным, в шахтах "Казахстанская", "Шахтинская", "Тентекская" и им. Ленина осталось более 400 человек. На других шахтах людей под землей нет", — говорится в сообщении компании.
По данным пресс-службы, в четверг на шахту "Тентекская" приезжал генеральный директор АО "АрселорМиттал Темиртау" Парамжит Калон, директор по персоналу Анна Адом, заместитель директора по производству Рамеш Иер, первый заместитель министра инвестиций и развития Казахстана Алик Айдарбаев, заместитель председателя комитета по труду министерства труда республики Толеген Оспанкулов и прокурор Карагандинской области Марат Сексембаев, глава Карагандинской области Ерлан Кошанов, а также председатели профкомов "Коргау" всех шахт.
АО "АрселорМиттал Темиртау" входит в состав компании ArcelorMittal и является крупнейшим предприятием горно-металлургического сектора Казахстана. ArcelorMittal — один из крупнейших мировых производителей стали. Компания имеет представительства и производственные мощности в 60 странах.