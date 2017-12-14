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В мире

О Трампе, Сирии и Украине: в Москве завершилась пресс-конференция Путина

Сюжет:
Большая пресс-конференция Владимира Путина (183)
15:5514.12.2017
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференцииПрезидент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Иностранные журналисты задали основную часть вопросов второго часа большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина: о якобы имевшемся вмешательстве в выборы в США, американском лидере Дональде Трампе, Украине.

Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Путин пошутил о том, кто может путешествовать пешком вблизи базы Хмеймим
Другими темами, которые интересовали прессу во второй части мероприятия, стали допинг, чемпионат мира по футболу, дети и пенсионеры. Не обошли вниманием и состоявшийся в начале недели визит российского лидера в Сирию на российскую авиабазу "Хмеймим".

Интересные ребята

Об Америке президент упомянул в контексте российского бюджета. Он отметил, что Москва не может позволить себе такие крупные военные расходы, как Вашингтон, однако средств, которые тратятся сегодня Россией на оборонные нужды, вполне достаточно. В этом контексте президент рассказал анекдот, в рамках тезиса о том, что "те, которые не хотят кормить свою армию, будут кормить чужую". Сын бывшего офицера обменял во дворе у соседского мальчишки отцовский кортик на часы, начал Путин. "Он говорит: ну-ка, покажи, часы хорошие, молодец. Но знаешь, завтра вот придут к нам бандиты и грабители, меня убьют, маму убьют, сестру твою старшую изнасилуют. А ты выйдешь и скажешь: добрый вечер, московское время 12 часов 30 минут", — сказал президент.

"Мы же не хотим с вами такого развития событий", — заключил президент.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Эксперт объяснил, что мешает нормализации отношений России и США
Возвращаясь к американской теме, Путин сказал, что США фактически вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). "По факту они уже вышли (из РСМД — ред.). Вот они пытаются нас в чем-то обвинять и упрекнуть, а сами они что сделали — они поставили пусковые системы в Румынии", — сказал он.

Выход США из соглашений по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и ограничению стратегических наступательных вооружений приведет к сложностям в мировой безопасности и плохо скажется на сохранении международной стабильности, подчеркнул Путин.

Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>

Российский лидер не стал оценивать работу американского коллеги, отметив, что оценкой работы Трампа должен заниматься американский народ. Но заметны серьезные достижения, которые говорят об эффективности Трампа.

"Посмотрите на рынки, как они выросли. Это говорит о доверии инвесторов к американской экономике, это говорит о том, что они доверяют тому, что он делает в этой сфере", — отметил президент РФ.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
Симоньян прокомментировала реакцию на слова Путина о русских и украинцах
Он добавил, что Трамп не в состоянии выполнить свои предвыборные обещания, в том числе в отношении России, из-за ограничений внутри США. У двух стран много тем, по которым они могли бы объединиться и работать совместно, заявил Путин.

"Исхожу из того, что в интересах американского и российского народов мы все-таки нормализуем наши отношения и будем развиваться, преодолевать общие угрозы", — сказал он.

Работе Трампа в США пытаются придать нелегитимный характер, не понимая, что наносят этим ущерб своей стране, сказал Путин. Он назвал контакты России с представителями Трампа до выборов в Соединенных Штатах общемировой практикой, но полагает, что в США это принимает характер шпиономании.

"И для меня это даже странно, говорю вам совершенно откровенно, ведь это делается как будто без понимания того, что люди, которые это делают, наносят ущерб внутриполитическому состоянию страны, "обескровливают" возможности избранного главы государства. Это значит, что они относятся без уважения к избирателям, которые за него проголосовали", — подчеркнул Путин.

Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Русские и украинцы - один народ, заявил Путин
Комментируя действия американской стороны в отношении телеканала RT и агентства Spuntik, Путин заявил, что от заявлений Вашингтона об угрозе со стороны этих СМИ возникает вопрос о свободе распространения информации в США.

"Интересные вы ребята", — прокомментировал президент очередной вопрос.

Россия старается конструктивно работать со всеми странами по наиболее злободневным вопросам в области международной безопасности, не надувая губ и не обижаясь на непонятные решения некоторых сторон, заявил Путин.

"Ваши конгрессмены, сенаторы так хорошо выглядят, красивые у них костюмы, рубашки, они вроде умные люди. Они нас поставили в один ряд с Северной Кореей и Ираном. И при этом в то же время подталкивают президента (США), чтобы он уговорил нас вместе с вами решать проблемы Северной Кореи и Ирана. Вы вообще нормальные люди?" — сказал он на пресс-конференции.

Как сказал президент, "это странно, согласитесь". "Это за уровнем здравого смысла", — сказал Путин.

Россия не признает ядерный статус КНДР, заявил он. Российский президент также отметил, что американские спецслужбы не знают реального расположения потенциальных целей для нанесения ударов по территории КНДР. При этом он заявил, что США уже необоснованно применяли ядерное оружие против Японии, сейчас такой необходимости в отношении КНДР нет.

Если США во внешней политике будут исходить из здравого смысла, это может стать залогом российско-американского сотрудничества, в том числе и по вопросу КНДР, готовность Вашингтона к прямым контактам с Пхеньяном — это очень хороший сигнал, сказал он.

Большая пресс-конференция Владимира Путина
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВладимир Путин в четверг проводит тринадцатую по счету большую пресс-конференцию, в которой принимают участие сотни российских и иностранных журналистов.Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин в четверг проводит тринадцатую по счету большую пресс-конференцию, в которой принимают участие сотни российских и иностранных журналистов.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкПервыми в зал, где проходит пресс-конференция, зашли журналисты кремлевского пула.Журналисты перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Первыми в зал, где проходит пресс-конференция, зашли журналисты кремлевского пула.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкНа пресс-конференцию Путина было аккредитовано рекордное число журналистов: на сайте Кремля опубликован список из 1640 фамилий. В мероприятии участвуют как сотрудники федеральных и региональных российских СМИ, так и корреспонденты иностранных изданий.Видеооператоры перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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На пресс-конференцию Путина было аккредитовано рекордное число журналистов: на сайте Кремля опубликован список из 1640 фамилий. В мероприятии участвуют как сотрудники федеральных и региональных российских СМИ, так и корреспонденты иностранных изданий.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкПервый же вопрос журналистов касался предстоящий выборов президента. Путин отметил, что предвыборная программа у него уже есть, но на пресс-конференции нет времени, чтобы подробно на ней останавливаться.Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной большой пресс-конференции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Первый же вопрос журналистов касался предстоящий выборов президента. Путин отметил, что предвыборная программа у него уже есть, но на пресс-конференции нет времени, чтобы подробно на ней останавливаться.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЖурналистка готовит плакат, который бы мог привлечь внимание президента.Журналистка перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Журналистка готовит плакат, который бы мог привлечь внимание президента.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВ ходе пресс-конференции Путин заявил, что пойдет на предстоящие выборы как самовыдвиженец.Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Алексей Никольский
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В ходе пресс-конференции Путин заявил, что пойдет на предстоящие выборы как самовыдвиженец.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкКорреспонденты из СМИ под названием "За суверенитет России" пришли на пресс-конференцию с иконой Богородицы "Державный Покров".Журналисты перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Корреспонденты из СМИ под названием "За суверенитет России" пришли на пресс-конференцию с иконой Богородицы "Державный Покров".
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЖурналистка фотографируется перед началом большой пресс-конференции Владимира Путина.Журналист фотографируется перед началом большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Журналистка фотографируется перед началом большой пресс-конференции Владимира Путина.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкМероприятие традиционно было организовано в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной.Указатель в Центре международной торговли на Красной Пресне перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. 14 декабря 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Мероприятие традиционно было организовано в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкКсения Собчак, заявившая ранее о намерении баллотироваться на выборах президента, пришла на большую пресс-конференцию Владимира Путина в качестве журналиста.Телеведущая Ксения Собчак перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Ксения Собчак, заявившая ранее о намерении баллотироваться на выборах президента, пришла на большую пресс-конференцию Владимира Путина в качестве журналиста.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкВ формате больших пресс-конференций Владимир Путин встречается с журналистами с 2001 года — с перерывом на время, когда он возглавлял правительство.Журналисты перед началом ежегодной большой пресс-конференции Владимира Путина
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В формате больших пресс-конференций Владимир Путин встречается с журналистами с 2001 года — с перерывом на время, когда он возглавлял правительство.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкОбщение Владимира Путина с представителями СМИ традиционно проходит в свободном формате. Глава государства не ограничивает журналистов ни в выборе тем для вопросов, ни во времени, однако просит их учитывать, количество желающих задать свой вопрос.Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Общение Владимира Путина с представителями СМИ традиционно проходит в свободном формате. Глава государства не ограничивает журналистов ни в выборе тем для вопросов, ни во времени, однако просит их учитывать, количество желающих задать свой вопрос.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкПрямую трансляцию общения президента с журналистами ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и Первый, радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". А телеканал и сайт "Общественного телевидения России" ведут трансляцию с сурдопереводом.Журналисты перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Прямую трансляцию общения президента с журналистами ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и Первый, радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". А телеканал и сайт "Общественного телевидения России" ведут трансляцию с сурдопереводом.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ среднем, как правило, на ежегодной пресс-конференции вопросы удается задать одному из двадцати присутствующих в зале журналистов.Журналисты на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В среднем, как правило, на ежегодной пресс-конференции вопросы удается задать одному из двадцати присутствующих в зале журналистов.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкСемья пенсионеров в Казани смотрит по телевизору трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.Семья пенсионеров в Казани смотрит по телевизору трансляцию пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Семья пенсионеров в Казани смотрит по телевизору трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.
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Россия и Украина — один народ

Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Россия готова помочь решить проблему беженцев в Сирии, заявил Путин
Русские и украинцы — один народ, заявил Путин. Как отметил он, страны пройдут через нынешние сложности из-за Крыма. "Народ Крыма определился так, как он определился. Мы (с Украиной) пройдем через это, я уверен", — сказал Путин.

При этом позиция Киева делает низкой эффективность реализации минских соглашений. Украинские националистические батальоны устроят резню в Донбассе, как в боснийской Сребренице, если им не будут противостоять милицейские формирования, заявил Путин. Армии РФ на территории Донбасса нет, добавил он.

"Российской армии на территории Донбасса нет. Но там действительно созданы определенные военные милицейские формирования, которые являются самодостаточными и готовы отразить любые крупномасштабные военные акции против Донбасса", — сказал Путин.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Российский президент полагает, что Киев должен договариваться с Донбассом напрямую, так как конфликты подобного рода нигде в мире не решаются исключительно через посредников.

Выполнение минских соглашений
Выполнение Минских соглашений

Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Путин рассказал, почему между Киевом, ДНР и ЛНР не состоялся обмен пленными
Действия бывшего главы грузинского государства, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на Украине Путин назвал плевком в лицо украинского и грузинского народов.

"Как вы это терпите до сих пор?" — сказал на пресс-конференции российский лидер.

По словам Путина, Саакашвили ранее был президентом грузинского независимого государства, "теперь носится там (на Украине) по площадям и кричит на весь мир: "Я украинец". "На Украине что, нет настоящих украинцев? И Украина все это терпит, понимаете. Так жалко на это смотреть, у меня сердце кровью обливается", — сказал он.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и назначил ему штраф в размере около 130 долларов.

С истребителями по сирийскому небу

Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Путин рассказал анекдот про кортик и часы
Путин рассказал подробности своего визита на российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирии. Безопасность президента обеспечили истребители РФ. "Летчики, я посмотрел, как они не просто летели рядом, они при посадке ушли ниже нашего самолета. Сопла боевых машин разогреваются гораздо сильнее, чем двигатели гражданского самолета, и они по сути прикрывали наш самолет", — сказал президент.

"Необходимость такой поездки для меня была понятна давно. Вопрос заключался, будут ли созданы соответствующие условия, вопрос, когда мы закончим ликвидацию этих террористических бандформирований, и какая будет обстановка там", — сказал Путин.

"Вот эта обстановка возникла, и мы, в основном, покончили с бандформированиями, поэтому и было принято такое решение", — пояснил президент.

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© РИА Новости
Путин анекдотом про кортик ответил на вопрос о военных расходах

По мнению российского президента, Сирия самостоятельно не справится с проблемой беженцев, но эту проблему нужно решать.

"Я не побоюсь штампованных фраз. Все люди доброй воли во всем мире должны понимать, что если мы это вместе решать не будем, то это станет и их проблемой", — добавил он.

Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Путин ответил Собчак про Навального: хотите, чтобы в РФ Саакашвили бегали?
Россия готова помогать решать проблему беженцев из Сирии в рамках общих международных усилий, заявил Путин. "Сирия одна с этим не справится, и Россия одна с этим не справится, поэтому мы готовы принимать в этом участие, но только в качестве одной составляющей общих международных усилий", — сказал он.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.

Все участники процесса урегулирования в Сирии не должны использовать террористические группировки для достижения политических целей, добавил он.

Споры в спорте

Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Путин считает странным, что Родченков смог провезти допинг через таможню
Не осталась без внимания и спортивная проблематика.

Комментируя подготовку к Чемпионату мира по футболу 2018 года в России, президент отметил, что есть отставание по строительству лишь одного из стадионов, но это поправимо, все будет сделано в срок и качественно.

В контексте допингового скандала Путин сказал, что считает странным, что экс-директору московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову удавалось возить допинг из США и Канады в РФ на протяжении нескольких лет.

"Что странно для меня, человека, который в специальных службах долгое время проработал: он ведь всю эту гадость таскал из Северной Америки — из США и Канады. Как его пропускали через таможню при таком жестком контроле? Он же годами все это делал. Конечно, возникают всякие мысли на этот счет", — сказал Путин.

Российский президент назвал ошибкой назначение Родченкова в систему российского спорта.

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© РИА Новости
Путин ответил на вопрос об информаторе WADA Родченкове

"Как так получилось, что такой вот субъект оказался во главе нашей антидопинговой структуры — ошибка, конечно, тех, кто это сделал. Я знаю, кто это сделал, но теперь уже чего об этом говорить", — сказал Путин.

Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Путин: Родченков работает под контролем американских спецслужб
Показания Родченкова легли в основу расследования комиссиями МОК возможных нарушений антидопинговых правил со стороны российских спортсменов на ОИ-2014 в Сочи. Исполком МОК ранее принял решение дисквалифицировать Олимпийский комитет России (ОКР), при этом "чистые" российские спортсмены получат возможность выступить на Играх-2018 под олимпийским флагом. Во вторник адвокат Родченкова Джим Уолден заявил, что его клиент "будет оглядываться через плечо всю оставшуюся жизнь".

Россия поможет своим спортсменам отстаивать права в международных судах, заявил президент. Он высказал надежду на выстраивание конструктивных отношений с WADA, и МОК.

"Мы спокойно будем с ними работать, устраняя те проблемы, которые у нас действительно есть", — сказал Путин.

Россия с уважением относится к международным спортивным и антидопинговым организациям и понимает, что они испытывают давление, заявил президент.

Женщины и в 55 рожают

Говоря об экономике, Путин заявил о правильности решения о принятии майских указов.

"Примерно 93-94% заявленных целей исполнены. Это касается, в том числе, и уровня заработных плат в бюджетной сфере. Уверен, в 2018 году, как и планировалось, все будет доведено до логического завершения. Эти целевые показатели будут достигнуты", — отметил Путин.

Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Путин о запрете абортов: здесь ничего нельзя "ломать через колено"
Майские указы — широкая программа развития социальных гарантий, которую Путин изложил сразу после вступления в должность главы государства, исполняя свои предвыборные обещания. Одиннадцать указов, подписанных 7 мая 2012 года, содержат параметры, на которые российская экономика должна выйти в течение текущего президентского срока Путина.

Окончательные решения относительно повышения пенсионного возраста в РФ пока не готовы, заявил Путин. Президент добавил, что те, кто выступают за повышение пенсионного возраста, аргументируют свою позицию тем, что планка возраста выхода на пенсию была обозначена в 30-е годы прошлого века, когда продолжительность жизни была ниже, чем сегодня. Сторонники повышения пенсионного возраста, по словам президента, говорят, что если повышать пенсионный возраст, то нужно повышать одинаково и для мужчин, и для женщин.

"Но у нас уже в 55 лет рожают, слава богу, дай им бог здоровья",- сказал Путин.

Возможное повышение пенсионного возраста в России не должно быть шоковым и не может приниматься кулуарно, и при любом варианте решение не коснется тех, кто уже вышел на пенсию, заявил Путин.

Президент также заявил, что налоги до конца 2018 года расти не будут.

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