Путин призвал Польшу расследовать заложение бомбы в самолет Качиньского

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал Польшу расследовать заложение взрывного устройства в самолет президента страны Леха Качиньского под Смоленском в 2010 году.

"Если на борту были взрывы, а самолет-то откуда взлетел? Из Москвы или из Варшавы? Значит там (в Польше) их и положили. Мы что ли, какие-то российские агенты туда (в самолет) пробрались и положили взрывчатку что ли? Ищите у себя тогда", — добавил Путин, комментируя заявления польской стороны, в частности, министра обороны Польши Антони Мачеревича о том, что на борту самолета произошли взрывы, к которым якобы может быть причастна Москва.

При этом он напомнил о выводах специально созданной комиссии, которая заключила, что взрывов на борту самолета Качиньского не было.

"Не было там никаких взрывов. Это изучено экспертами с польской стороны и с российской… Мы переживали (по поводу этой трагедии) вместе с вами. Нет, нужно накручивать на голом месте", — добавил Путин.

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