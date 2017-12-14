Путин сравнил ситуацию в Донбассе со Сребреницей

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Украинские националистические батальоны устроят резню в Донбассе, как в боснийской Сребренице, если им не будут противостоять милицейские формирования, заявил президент России Владимир Путин.

"Мы считаем, что это (военные милицейские формирования в Донбассе — ред.) соответствует интересам тех людей, которые проживают на этой территории. Потому что, если у них такой возможности не будет, то резня, о которой вы сказали, и даже хуже, чем в Сребренице, будет осуществлена так называемыми националистическими батальонами. И их ничто не остановит, в том числе и обращение, как мне советовали мои некоторые западные коллеги в случае развития событий подобного рода, в правозащитные международные организации. И мы это прекрасно осознаем", — сказал Путин на ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос украинского журналиста.

Глава государства также отметил, что части украинской регулярной армии действуют несогласованно с так называемыми нацбатальонами.

"Насколько мне известно, не всегда там уж такие благостные отношения между регулярной армией и националистическими батальонами. Что, честно говоря, правильно, потому что истинно военные люди призваны защищать свой народ и страну от внешней агрессии, а не от внутренних конфликтов даже такого жесткого тяжелого характера, который сейчас мы наблюдаем на Донбассе", — сказал он.