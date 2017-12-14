Путин: Киев должен договариваться с Донбассом без посредников

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Киевские власти должны договариваться с Донбассом напрямую, так как конфликты подобного рода нигде в мире не решаются исключительно через посредников, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на ежегодной большой пресс-конференции.

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"По сути все сводится к тому, чтобы поставить под международный контроль эту территорию. Мы не против этого, но для этого нужно киевским властям договариваться с самим Донбассом. И вообще конфликты подобного рода в мире нигде не решались только через посредников. Они везде решались в ходе прямых контактов между конфликтующими сторонами", — сказал Путин.

"Киевские власти, к сожалению сегодняшнему, уклоняются от этих прямых контактов", — добавил он.

Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>