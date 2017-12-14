На территории Донбасса нет российской армии, заявил Путин

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Армии РФ на территории Донбасса нет, там есть милицейские формирования, которые являются самодостаточными и готовы отразить военные акции против региона, заявил президент России Владимир Путин.

"Российской армии на территории Донбасса нет. Но там действительно созданы определенные военные милицейские формирования, которые являются самодостаточными и готовы отразить любые крупномасштабные военные акции против Донбасса", — сказал Путин на ежегодной пресс-конференции.

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