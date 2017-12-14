Крушение пассажирского самолета в Канаде обошлось без жертв

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Полиция Канады сообщила об отсутствии жертв в результате крушения самолета авиакомпании West Wind Aviation, при этом несколько человек пострадали, сообщает телеканал CBC со ссылкой на распространенный пресс-релиз Королевской канадской конной полиции.

Ранее сообщалось, что самолет, на борту которого находились 25 человек (22 пассажира и три члена экипажа), потерпел крушение недалеко от канадского населенного пункта Фонд-дю-Лак. Инцидент произошел вскоре после взлета воздушного судна из аэропорта Фонд-дю-Лака.

West Wind Aviation plane carrying 25 people crashes in Northern Saskatchewan: https://t.co/AQQbRQ7e7a via @YouTube — CBC Saskatchewan (@CBCSask) 14 декабря 2017 г.

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"Взрыва или пожара не было. Несколько человек пострадали, некоторые из них достаточно серьезно, им требуется помощь авиационно-медицинской службы, которая в настоящее время находится в пути", — говорится в заявлении полиции.

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