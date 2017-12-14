В Канаде разбился пассажирский самолет

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Самолет ATR-42 авиакомпании West Wind Aviation, на борту которого находились 22 пассажира и три члена экипажа, потерпел крушение недалеко от населенного пункта Фонд-дю-Лак в канадской провинции Саскачеван, сообщает CBC со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел вскоре после вылета самолета из аэропорта Фонд-дю-Лак на расстоянии одного километра от взлетно-посадочной полосы. По данным правоохранительных органов, несколько человек получили ранения, о погибших не сообщается.
На место происшествия прибыли сотрудники спасательных служб. Они оказывают помощь находившимся на борту самолета, передает газета Globe and Mail.
Министерство транспорта Канады начало расследование инцидента.
Here's a look at the plane crash involving 25 people near Fond du Lac. @Angie_Mellen will have the very latest on Global News at 10pm https://t.co/deYjyZNowF #yxe #Sask #ypa #skstorm pic.twitter.com/zOxo78B73M— Peter Quinlan (@PQuinlanGlobal) 14 декабря 2017 г.
В декабре 2016 года в Пакистане потерпел крушение ATR-42 авиакомпании Pakistan International Airlines. В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту — 47 пассажиров и членов экипажа. Сообщалось, что пилот самолета перед крушением говорил о проблеме с двигателем.