В Сомали 13 человек стали жертвами теракта в полицейской академии

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Тринадцать человек погибли в результате теракта в полицейской академии в столице Сомали Могадишо, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.

По словам представителя полиции Мохамеда Хуссейна, взрыв был устроен террористом-смертником, который проник на территорию академии Генерала Кахие (General Kahiye Police Training Academy) во время полицейского парада.

"По нашим подсчетам, в полицейской академии 13 человек погибли, еще 15 получили ранения", — заявил агентству представитель службы скорой помощи Абдикадир Абдирахман.

По данным агентства, ответственность за теракт взяла на себя группировка "Аш-Шабаб"*.

В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб"* ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.

*Террористическая организация, запрещенная в России