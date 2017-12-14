Twitter нашел вероятно связанный с Россией аккаунт, рекламировавший Brexit

ВАШИНГТОН, 14 дек – РИА Новости. Компания Twitter сообщила об обнаружении нового вероятно связанного с Россией аккаунта, потратившего на публикацию шести рекламных сегментов во время голосования по Brexit в 2016 году, чуть больше 1 тысячи долларов, заявление компании приводит издание Tech Crunch.

Ранее на этой неделе Facebook заявила, что российские структуры потратили на касающуюся британских пользователей в ходе голосования по Brexit рекламу на ее платформе чуть меньше одного доллара.

Как говорится в заявлении Twitter, обнаруженный аккаунт публиковал контент, связанный с референдумом с 15 апреля по 23 июня 2016 года, потратив в общей сложности 1,03 тысячи долларов на шесть кампаний.

В ноябре британская избирательная комиссия объявила о начале расследования источников финансирования кампании за выход Великобритании из ЕС Vote Leave. Владельцы популярных соцсетей получили письменные запросы относительно соответствующей информации. Facebook и Twitter тогда заявили, что будут содействовать расследованию.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции, Великобритании и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.