США передадут ливанской армии вертолеты и беспилотники

БЕЙРУТ, 13 дек — РИА Новости. Соединенные Штаты в рамках военной помощи передадут ливанской армии шесть вертолетов и шесть беспилотников, сообщает пресс-служба армии Ливана.

Ранее посол США в Ливане Элизабет Ричард после встречи с премьер-министром Саадом Харири заявила, что Вашингтон продолжит оказывать военную помощь в рамках долгосрочных договоренностей.

"Генерал (Джозеф) Вотел (глава центрального командования вооруженных сил США) подтвердил продолжение поддержки ливанской армии и передачу шести вертолетов MD530G и шести беспилотников Scan Eagle", — говорится в сообщении.

Когда именно будет очередная поставка военной помощи, не уточняется.

Делегация высокопоставленных офицеров армии США прибыла в Ливан с официальным визитом, в рамках которого состоялась встреча с командованием ливанской армии.