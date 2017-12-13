Израильский депутат призвал понизить уровень дипотношений с Турцией

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 дек — РИА Новости. Израильский парламентарий Ксения Светлова призвала премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху понизить уровень дипломатических отношений с Турцией после заявлений ее президента Тайипа Эрдогана.

Эрдоган, выступая в среду на чрезвычайном саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле, назвал Израиль "террористическим государством" и предложил провозгласить Иерусалим столицей Палестины в ответ на действия США, признавших город столицей Израиля.

"Обращаюсь к вам, господин премьер-министр и министр иностранных дел, с предложением рассмотреть возможность понизить уровень дипломатических отношений с Турцией и проверить возможность дополнительных дипломатических мер для того, чтобы отреагировать на недопустимые высказывания президента Турции", — цитирует обращение Светловой пресс-служба ее партии "Сионистский лагерь".

"Эрдоган называет Израиль "государством террора", но пусть лучше посмотрит на себя в зеркало! Именно он открыл границы с Сирией и позволил тысячам джихадистов попасть в страну. Турция под его руководством поддерживает террористов ХАМАС и разжигает пламя конфликта вокруг Храмовой горы, что подвергает опасности жизни израильтян и палестинцев", — заявила Светлова.

Израиль и Турция только год назад вновь обменялись послами, договорившись об урегулировании шестилетнего конфликта. До этого понижение уровня дипотношений стало реакцией на инцидент с "Флотилией свободы" — перехват в 2010 году израильскими "коммандос" каравана судов, шедших на прорыв блокады сектора Газа, и гибель девяти турок — участников плавания.