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В Эстонии выпустили разговорник для алкотуризма в Латвию

20:4813.12.2017
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкГорода мира. Таллин. Архивное фотоГорода мира. Таллин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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ТАЛЛИН, 13 дек – РИА Новости. Эстонский юморист и журналист Март Юур выпустил специальный разговорник, в который включил самые необходимые для желающего выпить в Латвии эстонца фразы на латышском языке, сообщает Sputnik Эстония.

Из-за разницы в акцизах спиртное в Латвии продается значительно дешевле, а потому жители Эстонии зачастую на специально оборудованных автобусах едут в соседнюю республику для закупок алкоголя по выгодным ценам.

Как отмечает Sputnik, стремительное развитие массового алкотуризма из Эстонии в Латвию вызвало острую необходимость в создании подсобных средств для общения между покупателями и местными продавцами горячительного.

Поскольку стараниями властей обеих балтийских стран новое поколение эстонцев и латышей русского языка уже не знает, а уверенно говорить и понимать на английском пока не может, Юур решил помочь соотечественникам.

Он пошел по стопам своего коллеги Михкеля Рауда с его нашумевшим "Справочником настоящего эстонца".

Алкословарь советует эстонцам сразу "брать быка за рога" и с ходу начинать разговор о "главном".

Tere hommikust! – Labrit! (Доброе утро!)

Ma olen eestlane. – Esmu igauņu valoda. (Я — эстонец.)

Ma tahan osta viina. – Es gribu nopirkt degvīnu. (Я хочу купить водку.)

Ma tahan osta õlut. – Es gribu nopirkt alu. (Я хочу купить пиво.)

Ma tahan osta palju õlut ja palju viina. – Es gribu nopirkt daudz alus un daudz degvīnu. (Я хочу купить много пива и водки.)

После этих прелюдий эстонец, по замыслу юмориста, должен отбросить всю пресловутую сдержанность и приступить к делу.

Ma ostan kõik viina ära, mis poes on. – Es pērku visu degvīnu, kas jums ir veikalā. (Я куплю всю водку, которая есть у вас в магазине.)

Kas rohkem viina ei ole? – Vai jums ir vairāk degvīna? (А больше водки нету?)

Ma ostan kõik teie õlled ka ära. – Es arī pērku visus jūsu alus. (Я также куплю всё ваше пиво.)

Millal Riiast kaubarongiga viina ja õlut juurde tuuakse? – Kad vīnogulāju un alus no Rīgas tiek nogādāts ar kravas vilcienu? (Когда водку и пиво из Риги привезут товарным поездом?)

Alles pärast lõunat? Kahjuks nii kaua mul aega oodata ei ole, kaasmaalased Eestis on janusse suremas. – Tikai pēc pusdienām? Diemžēl man nav jāgaida pārāk ilgi, mani tautieši mirst Igaunijā. (Только после обеда? К сожалению, я не могу слишком долго ждать – мои соотечественники в Эстонии умирают от жажды.)

И напоследок, чтобы не приняли за безнадежного алкоголика, эстонцу следует попросить чего-нибудь сладкого.

Palun üks jäätis kah. – Lūdzu, ir viens saldējums. (И одно мороженое, пожалуйста.)

Также помощью словаря можно поддержать разговор о политике. Эстонцы смогут сказать латышам такие фразы: "В Эстонии очень глупое правительство"; "Министр Евгений Осиновский (министр здравоохранения и труда – Sputnik) поступил необдуманно", "Латыши ужасно счастливы, что правительство Латвии не сумасшедшее", а также "Боже, храни латышей!".

По мнению самих латышей, ознакомившихся с алкословарем от Юура, перевод многих эстонских фраз был явно сделан с помощью Google, и понять, что они означают не всегда просто.

Согласно недавно опубликованному отчету Eurostat, страны Балтии являются лидерами ЕС по потреблению алкоголя. Возглавила рейтинг Эстония, где 5,6% потребительских расходов граждан за прошлый год пришлись на спиртное. Следом идут Латвия и Литва с показателями в 4,8% и 4,2% соответственно.

Все новости Эстонии читайте на сайте Sputnik Эстония

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