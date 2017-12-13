Эксперт предложил создать новый маршрут поставок российского газа в Европу

БРЮССЕЛЬ, 13 дек – РИА Новости, Мария Князева. Инцидент на газовой станции в австрийском Баумгартене демонстрирует необходимость нового южного маршрута для поставок российского газа в Южную Европу, включая Италию, считает старший научный сотрудник Oxford Institute for Energy Studies Катя Яфимава.

Во вторник утром на территории газового хаба OMV в австрийском Баумгартене произошел взрыв. Погиб один и ранен 21 человек. Работа газового хаба была полностью остановлена, прекратились транзитные поставки в направлении Италии, Словении и Венгрии. В среду утром поставки газа были полностью восстановлены. Причиной аварии, по предварительным данным, стал технический сбой.

Затронутые инцидентом страны — это Италия, которая является крупным рынком, и два небольших рынка — Словения и Хорватия, отметила она. Эти страны получают российский газ через украинско-словацкий коридор.

"На мой взгляд, этот инцидент… демонстрирует необходимость нового южного маршрута для прокачки российского газа в Южную Европу, включая Италию, так чтобы не весь экспорт российского газа в этот регион был завязан на один маршрут — украинско-словацкий коридор – как сейчас", — сказала Яфимава.

По ее мнению, это может улучшить перспективы, в частности, второй нитки "Турецкого потока". Она добавила, что это может привести и к более оптимальному использованию мощностей Трансадриатического газопровода ТАР, так чтобы газ по нему в будущем шел бы в ЕС не только из Азербайджана, но и из России. Произошедшее может в будущем привести к активизации на уровне ЕС дискуссии о безопасности газоснабжения в Европе, отметила эксперт.

"Газпром" 7 мая приступил к строительству морского участка газопровода "Турецкий поток". Проект предполагает строительство двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, ее планируется ввести в строй в марте 2018 года; вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию — 2019 год).