Премьер Грузии может покинуть пост из-за недобросовестного тендера

ТБИЛИСИ, 13 дек – РИА Новости. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил о готовности покинуть занимаемую должность, если суд подтвердит ошибку правительства в связи с тендером о закупке министерством труда, здравоохранения и социальной защиты машин скорой помощи, сообщает Sputnik Грузия.

Квирикашвили возмутился из-за обвинений своего друга, шоумена Гии Гачечиладзе (Уцноби) в том, что правительство недобросовестно провело тендер. Его выиграла Hyundai Auto Georgia, а компания его зятя Citroen Georgia была дисквалифицирована.

По словам Гачечиладзе, это носит системный характер: предпочтения зачастую отдаются компаниям, которые ассоциируются с министром спорта и молодежи Тариелом Хечикашвили.

"Сначала хочу сказать, что, когда он (Гачечиладзе — ред.) связался со мной, я, конечно же, дал задание администрации правительства, чтобы не произошло так, чтобы был обижен бизнесмен, чтобы были равные условия конкуренции для всех, и, конечно же, потом ознакомился с этим делом", — сказал Квирикашвили.

Премьер заверил, что Хечикашвили и та бизнес-группа, в которой он имел долю, не были причастны к этом тендеру – в нем победила совершенно другая компания.

Он посоветовал Гачечиладзе обратиться в суд.

По словам премьера, если суд не подтвердит нарушение закона, Гачечиладзе должен будет извиниться.

Министерство труда, здравоохранения и социальной зашиты Грузии объявило тендер на закупку десяти автомобилей "скорой помощи" в апреле этого года.

По словам адвокатов компании Citroen Georgia, в течение торгов она несколько раз была дисквалифицирована. Эти решения они обжаловали в совете по тяжбам, работающем при агентстве госзакупок, который возвращал компанию обратно, но в конечном итоге Минздрав предпочел Hyundai Auto Georgia.

Юристы Citroen Georgia подали иск в Тбилисский городской суд. Кроме того, жалоба в связи с возможным "картельным соглашением" поступила в агентство конкуренции.

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