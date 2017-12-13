Страны ОИС признали Восточный Иерусалим оккупированной столицей Палестины

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Организация исламского сотрудничества (ОИС) объявила Восточный Иерусалим столицей Палестины, а также отметила, что США теперь теряют статус посредника в урегулировании ближневосточного конфликта. Об этом говорится в резолюции, принятой на чрезвычайном саммите ОИС в Стамбуле.

Также организация призвала все страны признать "государство Палестина и Восточный Иерусалим как его оккупированную столицу", цитирует документ турецкая газета Hurriyet

В резолюции отмечается, что США потеряли роль посредника на Ближнем Востоке. ОИС призвала Вашингтон отменить решение о признании Иерусалима столицей Израиля, предупреждая, что в противном случае ответственность за все последствия ляжет на Соединенные Штаты.

"Там оккупация, террор"

О созыве чрезвычайного саммита ОИС на прошлой неделе объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. С таким заявлением он выступил сразу же после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон признает Иерусалим столицей Израиля и переносит туда свое посольство из Тель-Авива.

По словам Эрдогана, этим шагом США "растоптали международные нормы".

"Достаточно пройти там несколько шагов, чтобы понять, что город находится под оккупацией. Израиль — террористическое государство. Террористы-военные хватают детей и бросают их в тюрьму", — заявил президент Турции, выступая на саммите ОИС.

При этом он поблагодарил страны, которые осудили решение Трампа.

"Я верю, что 196 стран — членов ООН покажут свою правильную позицию. США могут быть сильной ядерной державой. Но весь мир им не принадлежит", — добавил турецкий лидер.

На пресс-конференции по итогам саммита он еще раз подчеркнул, что Америка больше не может быть посредником между Израилем и Палестиной.

"Мы будем настаивать на этом. Если будет нужно, то поставим этот вопрос в ООН. Если мирный процесс будет продолжен, значит, посредниками должны быть беспристрастные, нейтральные страны", — сказал Эрдоган, слова которого транслировал телеканал NTV.

Он отметил, что решение США по Иерусалиму "ничего не значит и играет на руку фанатикам", и в очередной раз призвал Трампа отменить его.

"Пока США этого не сделают, мы продолжим свою борьбу, будем защищать Палестину. Трамп, ты стоишь за Израилем? Там оккупация, террор, почему ты это защищаешь? Израиль продолжает шаг за шагом присваивать палестинскую территорию. Мы, как мусульмане, сделаем все, чтобы укрепить палестинское государство. Мы не откажемся от требования суверенной Палестины в границах 1967 года. Отныне Восточный Иерусалим будет палестинским", — добавил турецкий лидер.

История проблемы

Статус Иерусалима — один из ключевых вопросов ближневосточного конфликта. Резолюция Генеральной ассамблеи ООН №181 от 1947 года определяет город как "отдельную единицу (corpus separatum) со специальным международным режимом под управлением Организации Объединенных Наций". Однако Израиль в 1949 году провозгласил Иерусалим своей столицей.

Палестина же считает своей столицей восточную часть города, которую Израиль в 1967 году, во время Шестидневной войны, отбил у Иордании и затем аннексировал.

Мировое сообщество эту аннексию не признает и считает, что спор должен решаться на основе договоренности между палестинцами и израильтянами.

Американский конгресс еще в 1995 году принял решение признать Иерусалим столицей Израиля. Однако все американские президенты, в том числе и сам Трамп, регулярно откладывали подписание документа о переносе туда посольства.

Призыв к третьей интифаде

Решение американского президента вызвало бурное негодование в мусульманском мире. По странам Ближнего Востока прокатилась волна протестов. В секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан и в самом Иерусалиме 8 декабря прошел "День гнева", ознаменовавшийся массовыми столкновениями палестинцев с израильскими силовиками, в которых пострадали сотни человек.

Накануне палестинское движение ХАМАС пообещало еще один "День гнева" и объявило о начале третьей интифады — восстания палестинцев против Израиля.

"Протесты будут продолжаться и на Западном берегу реки Иордан, и в секторе Газа, и в Иерусалиме. Потому что мы протестуем против признания Америкой Иерусалима столицей Израиля, так как мы считаем его столицей Палестины. Мы надеемся, что протесты будут развиваться дальше и дальше", — сказал пресс-секретарь ХАМАС Абдулатив Алкану.

Реакция Москвы

Президент России Владимир Путин, комментируя решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля, отметил, что этот шаг не только не помогает урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, но дестабилизирует и без того сложную обстановку в регионе, а по сути — может перечеркнуть перспективы палестино-израильского мирного процесса.

В российском МИД заявили о серьезной обеспокоенности в связи с решением американской администрации.

"Убеждены, что выходом из замкнутого круга насилия и напряженности может стать лишь возобновление палестино-израильских переговоров для достижения прочного и, конечно, долгосрочного урегулирования конфликта на базе хорошо известных решений международного сообщества", — сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По ее словам, Москва исходит из того, что всем заинтересованным сторонам следует проявлять сдержанность и не допускать действий, от которых могут пострадать невинные люди и быть утрачены перспективы восстановления мира, справедливости и безопасности для всех в этом регионе.