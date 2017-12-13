Эксперт: США вряд ли пересмотрят свое решение по Иерусалиму

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Отмена США своего решения признать Иерусалим столицей Израиля после заявления Организации исламского сотрудничества (ОИС) маловероятна, считает старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

В Турции в среду в связи с решением США проходил саммит Организации исламского сотрудничества, в итоговой резолюции которого, как сообщал телеканал NTV, говорится, что США потеряли роль посредника на Ближнем Востоке после признания Иерусалима столицей Израиля.

Кроме того, в резолюции отмечается, что столицей Палестины является Восточный Иерусалим, и содержится призыв ко всем странам мира признать это. В документе Организация исламского сотрудничества также призывает США отменить свое решение о признании Иерусалима столицей Израиля. В противном случае за все его последствия ответственность будут нести США.

Эксперт поделился с РИА Новости своим мнением касательно заявления ОИС и перспектив развития ситуации в регионе. По его словам, заявление было ожидаемым, а по своему характеру оно достаточно взвешенное, поскольку не отличается радикализмом и в нем констатируется фактическая ситуация: "Действительно, США перестали быть посредником в палестино-израильском конфликте, поскольку встали на сторону Израиля".

Эксперт также дал свою оценку возможным последствиям американского шага, не исключив, что результатом решения США будет реализация призыва палестинского исламистского движения ХАМАС к третьей интифаде против Израиля, а также продолжения антиамериканских акций в арабо-мусульманском мире и в тех странах, где представлена мусульманская диаспора.

"Эти манифестации и протестные акции могут привести к тому, что радикальные группировки исламистские могут проводить даже террористические акции против США, этого тоже нельзя отрицать", — сообщил Долгов.

"То, что США отменят свое решение, — достаточно проблематично. Возможно, буду какие-то изменения в формулировке или каких-то пунктов, но абсолютная отмена маловероятна", — отметил востоковед.

Палестина как постоянный член ООН



Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас во время выступления по итогам саммита ОИС заявил, что Палестина намерена обратиться в ООН для того, чтобы стать полноправным членом организации.

Эксперт считает, что на положительную реакцию ООН касательно постоянно членства Палестины в организации вряд ли можно рассчитывать. "Скорее всего, этого не произойдет. Известно, что ООН — это организация, которая в общем-то находится под влиянием США, навряд ли члены ООН и даже большинство членов СБ проголосуют за такое решение", — заявил Долгов.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины. По всему мусульманскому миру, в том числе в самом Израиле, начались протесты, в которых пострадали уже сотни человек.

Конгресс США еще в 1995 году принял закон о переносе посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Но из-за спорного статуса города и чувствительности этой проблемы для отношений с арабо-мусульманским миром все американские президенты, включая Трампа, каждые полгода подписывали документ, откладывающий исполнение этого решение.

Израиль объявил Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир аннексии не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. В этой связи все иностранные посольства располагаются в Тель-Авиве.