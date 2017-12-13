Министр Израиля рассказал о доступе к святым местам в Иерусалиме

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля фактически ничего не меняет в ситуации со святыми местами в городе и палестинским населением, заявил в интервью саудовскому изданию Elaph министр транспорта и разведки Израиля Исраэль Кац.

Трамп в начале декабря выступил с заявлением о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского посольства. Решение негативно встретили многие страны, в первую очередь Палестина и арабские государства. Палестинцы провели массовые акции протеста.

"Трамп объявляет то, что уже было сделано, что Иерусалим наша столица. Это ничего не поменяет в ситуации со святыми местами для всех религий, не меняет положение палестинцев как жителей города… они имеют право выбирать муниципальное руководство, но им не пользуются, имеют право получать все услуги", — заявил Кац.

Он подчеркнул, что Трамп также не говорил о едином Иерусалиме как столице Израиля и оставил вопрос восточной его части для переговоров между сторонами палестино-израильского конфликта.

Говоря о перспективах урегулирования в нынешней ситуации, Кац заявил о "слабом положении" палестинцев из-за раскола в рядах их политических сил. По словам израильского министра, "палестинцы сейчас не способны ни на какое решение".

"Сделка века" в палестинском урегулировании, которую ранее обещал Трамп, по словам Каца, пока находится на стадии подготовки. "Они представят нечто креативное, как они сказали", — заявил израильский министр.

Саудовская газета Elaph, издающаяся в Лондоне, ранее в ноябре брала интервью у главы генштаба Израиля Гади Айзенкота. Он тогда заявил, что Израиль готов обмениваться разведданными с умеренными арабскими странами в целях противостояния Ирану.