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Лачминараиду: мы ставим целью превратить Маврикий в "африканский Сингапур"

17:5513.12.2017
(обновлено: 18:18 13.12.2017)
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Республики МаврикийМинистр иностранных дел Маврикия Ситанах ЛачминараидуМинистр иностранных дел Маврикия Ситанах Лачминараиду
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Республики Маврикий

Руководство островного государства Маврикий поставило перед собой цель превратить остров в "африканский Сингапур". За последние два года проведены реформы, направленные на превращение страны в полноценный международный финансовый центр. Кроме того, развиваются инновации и сектор информационно-технологических услуг. Министр иностранных дел Маврикия Ситанах Лачминараиду, посетивший Москву с рабочим визитом, рассказал "Спутнику", что укрепление связей с Россией является важным фактором для дальнейшего развития его страны.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Лавров встретится с министром иностранных дел Маврикия 14 ноября
"Мой визит в вашу страну имеет целью создание российско-маврикийского партнерства, которое обеспечит выгоду обеим сторонам. Второй аспект моей миссии состоит в том, чтобы предложить России использовать Маврикий в качестве канала для осуществления проектов в Африке", — заявил он.

По его словам, созданный на Маврикии Международный финансовый центр строго соблюдает международные нормы и стандарты, имеет безупречную репутацию. За годы существования центра маврикийская юрисдикция получила широкое международное признание.

"Кое-кто предпочитает называть его "налоговым убежищем", но это совершенно не соответствует действительности. Это не так по одной простой причине: я подписал обязательство об автоматическом обмене информацией с банками по всему миру с 1 января 2018 года. Это высочайший уровень прозрачности. С американцами мы подписали соглашение по Закону о налогообложении иностранных счетов (FATCA), на что решаются очень немногие страны", — говорит министр.

Три столпа стратегии развития страны

По оценкам Всемирного банка, Маврикий относится к странам с уровнем доходов выше среднего. ВВП на душу населения составляет 9700 долларов. Два года назад правительство Маврикия разработало план по повышению темпов роста и капиталовложений в экономику.

"Мы определили три основных направления роста на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Первое направление — это "синяя", океанская экономика. Второе — это строительство морского транспортного узла, благодаря которому Маврикий может стать крупнейшим портом в регионе. И третье — это африканская стратегия", — пояснил глава МИД.

Он напомнил, что площадь острова не превышает двух тысяч квадратных километров, население составляет примерно 1,3 миллиона человек. "Но мы контролируем морскую зону площадью в 2,3 миллиона квадратных километров.

© РИА Новости / Александр КовалевПерейти в фотобанкОтлив на побережье острова Маврикий (Mauritius) в Индийском океане
© РИА Новости / Александр Ковалев
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Отлив на побережье острова Маврикий (Mauritius) в Индийском океане

Так что, мы не только островное, но и океанское государство", — отметил Лачминараиду.

Он пояснил, что термин "синяя экономика" предусматривает "наилучшее использование ресурсов океана и морепродуктов, но на нас также лежит ответственность по защите океанской среды путем устойчивого использования океанских ресурсов в соответствии с 14-й Целью устойчивого развития ООН.

Остров Маврикий. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Путин назначил нового посла на Маврикии
Второй раздел стратегии представляет собой план строительства морского транспортного узла с причалами для круизных яхт, причалами для рыболовецких судов, соответствующей инфраструктурой для бункеровки и заправки прибывающих судов, а также суперсовременным портом для перевалки грузов.

"Транспортный узел будет включать и порто-франко, работающий по тем же правилам, что и порт в Дубае, то есть мы планируем импортировать, подвергать переработке и реэкспортировать товары в Африку", — говорит министр.

"Африканская мечта"

В настоящее время Маврикий входит в состав Африканского союза, Сообщества развития юга Африки (САДК), Общего рынка Восточной и Южной Африки (КОМЕСА). Недавно глава МИД островного государства также подписал трехстороннее соглашение между КОМЕСА, САДК и Восточноафриканским сообществом (ВАС) о зоне свободной торговли, охватывающей 700 миллионов африканских потребителей.

"На чем основывается наша африканская стратегия, африканская мечта? В 2015 году, когда я обнародовал стратегию, многие сочли эту идею сумасбродной. Разве мы можем стать важнейшей составной частью Африки? Однако, идея выглядит несбыточной только до тех пор, пока не наберет критической массы. И тогда она становится реальностью", — говорит Лачминараиду.

Чтобы осуществить свою "африканскую мечту" правительство Маврикия отдало приоритет работе с 12 континентальными государствами африканского континента.

"Нам пришлось умерить свои аппетиты и сосредоточиться на тех странах, в которых, во-первых, достигнут определенный уровень развития, позволяющий работать с нами, во-вторых, созданы благоприятные условия для бизнеса и нет препятствий для капиталовложений и, в-третьих, наличествует традиция демократического правления", — сказал глава МИД.

"Мы начинали на западе Африки — в Гане, Кот-д'Ивуаре, Сенегале — потом двинулись на восток — в Танзанию, Кению и Эфиопию, а затем спустились на юг — в Замбию и ЮАР. Кроме того, я являюсь председателем Комиссии Индийского океана, в которую входят пять из семи прилегающих к Африке островов. Это Маврикий, Мадагаскар, Сейшелы, Коморские Острова и Реюньон. Мы включили в проект и эти страны", — пояснил Лачминараиду.

В начале этого года Маврикий подписал соглашение о создании Постоянной совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству с Ганой. Эта мера призвана содействовать развитию торговли и инвестиций. По словам министра, в Гане местные, маврикийские и внешние инвесторы принимают участие в проекте по созданию трех кибергородов, стоимость которого оценивается в несколько миллиардов долларов.

"С Сенегалом мы договорились о создании специальной экономической зоны рядом с Дакарским аэропортом. Во всех этих странах мы осуществляем крупные проекты, но сам Маврикий не имеет соответствующих технологий и денег. Стало быть, вся система заработает только в том случае, если нам удастся убедить другие страны направлять средства и технологии в африканские страны через нас. Каким образом?  Путем создания "компаний специального назначения" (SPV) для перевода средств через Маврикий в Африку. SPV будут находиться в глобальном секторе, который также называют офшорным сектором", — поясняет Лачминараиду.

С этой целью министр посещает страны, которые имеют средства для инвестирования в проекты.

"Уже согласились дать деньги Индия, Китай и Япония, а мы создаем финансовый коридор для направления этих средств в африканские страны. По этому коридору можно направлять и технологии. Кибергородов у нас нет, так что Китай и Индия будут использовать собственные технологии для строительства", — говорит он.

Партнерство с Россией 

По мнению главы МИД Маврикия, свою роль в этом процессе может сыграть и Россия. "Если взглянуть на карту, то станет ясно, что она естественный союзник Китая и Индии. Все три страны входят в состав БРИКС", — говорит Лачминараиду.

В этой связи министр обратил внимание на перспективы развития связей между Россией и Маврикием. Национальная авиакомпания Air Mauritius ведет переговоры с Аэрофлотом о введении в 2018 году прямого воздушного сообщения между Москвой и аэропортом Плезанс. В год Маврикий посещает около 12 тысяч российских туристов, большинство которых едут через Дубай.

© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкОстров Рафаэль, архипелаг Каргадос-Карахос
© РИА Новости / Антон Денисов
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Остров Рафаэль, архипелаг Каргадос-Карахос

Для налаживания связей с российскими предприятиями маврикийская Комиссия по капиталовложениям организовала в Москве несколько мероприятий, в том числе Российско-маврикийский деловой форум, а Управление по развитию туризма Маврикия провело День туриста.

"Идет подготовка меморандума о взаимопонимании, в котором предусматривается установление партнерских отношений между торговыми палатами Маврикия и России. Мы работаем над меморандумом о взаимопонимании между Центральным банком России, с одной стороны, и Центральным банком Маврикия и Комиссией по финансовым услугам, с другой. Это важнейшие документы, на основе которых мы и будем строить наши отношения", — заключил Ситанах Лачминараиду.

 

 

 

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