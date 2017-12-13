МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Организация исламского сотрудничества (ОИС) призвала мировое сообщество признать Восточный Иерусалим столицей Палестины. Об этом говорится в резолюции, принятой чрезвычайным саммитом ОИС.

"Призываем признать Восточный Иерусалим столицей государства Палестина и призываем все страны признать государство Палестина и Восточный Иерусалим как его оккупированную столицу", — говорится в документе.

Ранее с таким призывом на форуме выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по инициативе которого чрезвычайный саммит ОИС и собрался в Стамбуле.

Кроме того, в резолюции отмечается, что США потеряли роль посредника на Ближнем Востоке. При этом ОИС призывает Вашингтон отменить решение о признании Иерусалима столицей Израиля, предупреждая, что в противном случае ответственность за все последствия ляжет на Соединенные Штаты.

Президент Дональд Трамп 6 декабря объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. В Израиле этот шаг встретили позитивно, но в многих странах, прежде всего на Ближнем Востоке, он вызвал негативную реакцию. По всему мусульманскому миру и в самом Израиле начались протесты, в которых пострадали уже сотни человек.

Статус Иерусалима — одна из ключевых проблем палестино-израильского конфликта. Израиль называет город своей "единой и неделимой" столицей. Палестина же считает своей столицей восточную часть города, которую Израиль отбил у Иордании во время Шестидневной войны 1967 года и позже аннексировал. Мировое сообщество не признает аннексии и призывает решать эту проблему на основе договоренности палестинцев с израильтянами.