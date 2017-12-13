Апелляционный суд Киева рассмотрит приговор журналистам Васильцу и Тимонину

КИЕВ, 13 дек — РИА Новости. Апелляционную жалобу на приговор украинским журналистам Дмитрию Васильцу и Сергею Тимонину, которые ранее были осуждены в Житомире к 9 годам тюремного заключения по обвинению в терроризме, рассмотрит Апелляционный суд Киева, сообщил Андрей Портнов, который был главным юристом в администрации экс-президента Виктора Януковича.

В сентябре Андрушовский суд Житомирской области приговорил журналистов украинского "17 канала" Васильца и Тимонина к 9 годам тюрьмы по обвинению в содействии созданию телеканала самопровозглашенной Донецкой народной республики "Новороссия ТВ".

"Только что Высший специализированный суд (Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел – ред.) изменил подсудность рассмотрения апелляционной жалобы на приговор незаконно осужденных в Житомирской области к девяти годам журналистов… Теперь дело будет рассматриваться апелляционным судом Киева и адвокаты сделают все возможное, чтобы освободить незаконно осуждённых журналистов по полностью сфабрикованному Службой безопасности обвинению", — написал Портнов в среду в Facebook.

Он призвал журналистов принять максимальное участие в этом судебном процессе.

Ранее МИД РФ призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ. Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки: к последним, в частности, относятся уголовное дело против журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в государственной измене за то, что его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины", а также гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве. Гужва считает дело против него спланированной провокацией.

Также Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из РФ. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ. Запрещена трансляция основных российских телеканалов.

МИД РФ назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию из Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.

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