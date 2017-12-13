Захарова: доказательств нарушений Россией ДРСМД просто не может быть

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Никаких доказательств нарушений Москвой Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) США не приводят, их просто не может быть, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Я хотела бы напомнить, что американцы не предъявляют никаких доказательств обвинений (в адрес РФ — ред.), они просто не могут их предъявить, потому что таких доказательств в принципе нет", — сказала дипломат, комментируя очередные претензии со стороны Госдепартамента США.
При этом, по словам Захаровой, Вашингтон "отмахивается от российских озабоченностей", так как сам вольно трактует свои обязательства по договору.
Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало знаменитый Карибский кризис. В мае 1991 договор был полностью выполнен, к тому времени СССР уничтожил 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США — 859. Вместе с тем документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.