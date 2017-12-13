Захарова: доказательств нарушений Россией ДРСМД просто не может быть

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Никаких доказательств нарушений Москвой Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) США не приводят, их просто не может быть, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что российская сторона не раз давала "подробнейшие" объяснения по этому поводу.

"Я хотела бы напомнить, что американцы не предъявляют никаких доказательств обвинений (в адрес РФ — ред.), они просто не могут их предъявить, потому что таких доказательств в принципе нет", — сказала дипломат, комментируя очередные претензии со стороны Госдепартамента США.

При этом, по словам Захаровой, Вашингтон "отмахивается от российских озабоченностей", так как сам вольно трактует свои обязательства по договору.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало знаменитый Карибский кризис. В мае 1991 договор был полностью выполнен, к тому времени СССР уничтожил 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США — 859. Вместе с тем документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.

В последнее время Москва и Вашингтон стали активнее прибегать к взаимным обвинениям по поводу нарушения ДРСМД. В США говорят о разработке РФ нового класса вооружений и в ответ на это одобряют выделение средств на собственные разработки. Российские претензии касаются ударных беспилотников и переноса разрешенных пусковых установок Mk-41 с кораблей на сушу, как это произошло в Румынии и Польше.