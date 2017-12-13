СМИ: ОИС отказались от посредничества США в ближневосточном урегулировании

АНКАРА, 13 дек – РИА Новости, Алена Палажченко. США потеряли роль посредника на Ближнем Востоке после признания Иерусалима столицей Израиля, сообщает телеканал NTV со ссылкой на итоговую резолюцию чрезвычайного саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле в среду.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город. Решение США было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины.

В резолюции отмечается, что столицей Палестины является Восточный Иерусалим, и содержится призыв ко всем странам мира признать это. В документе Организация исламского сотрудничества также призывает США отменить свое решение о признании Иерусалима столицей Израиля. В противном случае за все его последствия будут нести США, говорится в резолюции.