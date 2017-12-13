Кучма обсудил с Сайдиком процесс подготовки к обмену пленными в Донбассе

КИЕВ, 13 дек — РИА Новости. Представитель Киева на переговорах по Донбассу в Минске, экс-президент Украины Леонид Кучма обсудил со спецпредставителем ОБСЕ Мартином Сайдиком процесс подготовки к обмену пленными в Донбассе, сообщает в среду пресс-служба президентского фонда Кучмы.

Ранее в СМИ появилась информация, что обмен пленными должен состояться до 25 декабря, а окончательные списки якобы будут утверждены 20 декабря. Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Украине, вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко в среду сообщила, что дата обмена пленными пока не согласована, продолжаются технические и юридические процедуры.

"Представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма встретился со специальным представителем действующего главы ОБСЕ в ТКГ Мартином Сайдиком. Во время разговора обсудили процесс подготовки освобождения удерживаемых лиц", — говорится в сообщении.

Лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук ранее заявил, что Киев и самопровозглашенные ДНР и ЛНР согласовали списки пленных для обмена; на первом этапе Киев передаст 306 человек, ополченцы вернут 74. В ДНР и ЛНР заявили, что готовы к обмену пленными.