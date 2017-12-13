В ДНР заявили о росте числа обстрелов из тяжелых орудий

ДОНЕЦК, 13 дек — РИА Новости. Ситуация в Донбассе обострилась, украинские силовики все чаще обстреливают жилые районы самопровозглашенной Донецкой народной республики из запрещенного минскими соглашениями вооружения, сообщил РИА Новости в среду Руслан Якубов — руководитель представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

"Ситуация в Донбассе обостряется. ВСУ активнее применяют тяжелую артиллерию и минометы, которые давно должны быть отведены от линии соприкосновения. Прицельный огонь ведется по домам и объектам инфраструктуры", — сказал Якубов.

По его словам, несмотря на заявления о приверженности мирному урегулированию конфликта, Киев демонстрирует заинтересованность в эскалации ситуации в Донбассе и срыве минских соглашений.

"Некоторые украинские политики уже заявляли о том, что минские соглашения изжили себя и требуется новый формат урегулирования. К тому же, обострение играет на руку украинским властям. Это отвлекает внимание от внутриукраинских проблем. Кроме того, таким образом Киев пытается убедить мировое сообщество в том, что только ввод миротворцев на всю территорию Донбасса может решить конфликт в Донбассе", — добавил Якубов.