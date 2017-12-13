К делу Януковича приобщили письма экс-президента европейским политикам

КИЕВ, 13 дек — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева приобщил к материалам уголовного дела против экс-президента Украины Виктора Януковича о госизмене ряд доказательств стороны защиты, в том числе письма бывшего главы государства европейским политикам.

Речь идет о письмах Януковича к европейским политикам от 22 февраля 2014 года.

"Когда стало понятно, что в стране произошло насильственное изменение власти, а фактически государственный переворот, Виктор Янукович принял решение обратиться за помощью к представителям Франции, Германии, Польши, в том числе о помощи силовыми подразделениями",- сказал в ходе заседания суда адвокат Виталий Сердюк, отметив, что копии писем ему предоставил Янукович.

Кроме того, суд приобщил к материалам дела интервью экс-главы администрации президента Украины Андрея Клюева агентству РИА Новости. В этом интервью Клюев рассказал об "исчезновении" оригинала соглашения об урегулировании политического кризиса на Украине, которое было подписано в 2014 году под гарантии министров иностранных дел Франции, Германии и Польши, а также заявил, что, кроме оригинала соглашения, новые украинские власти уничтожили многие важные улики.

Адвокат также отметил, что защита заявляла о намерении допросить Клюева в качестве свидетелей.

"Я прошу вас дать суду список свидетелей, которых вы просите допросить… и обоснуйте по каждому свидетелю",- сказал председательствующий судья Владислав Девятко. Сторона защиты пообещала представить соответствующее ходатайство в ближайшее время.