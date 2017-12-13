Литва посоветовала России обсудить советские захоронения с местной властью

ВИЛЬНЮС, 13 дек – РИА Новости. Министр культуры Литвы Лиана Руоките-Йонсонн встретилась с послом России в республике Александром Удальцовым. Стороны обсудили ситуацию с советскими захоронениями на территории балтийской страны, сообщает Sputnik Литва.

Министр отметила, что обустройство захоронений регламентируется правовыми актами и находится в ведении самоуправлений. Она предложила российской стороне вести диалог о подобных вопросах с местными властями.

Руоките-Йонсонн напомнила, что действие программы сотрудничества в области культуры закончилось в 2014 году, а подписание нового документа затягивается.

В ноябре разгорелся скандал вокруг перезахоронения останков советских воинов на вильнюсском Антакальнисском кладбище. Департамент по культурному наследию Литвы заявил, что памятник на могиле содержал советскую символику, а перезахоронения не были до конца согласованы с Министерством культуры.

В октябре в литовских СМИ появилась информация, что администрация Биржяйского района Литвы в местах захоронений советских воинов по собственной инициативе установила таблички, указывающие, что надписи на памятниках якобы не соответствуют "исторической правде". Посольство России в республике назвало установку табличек "гнусным поступком".

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