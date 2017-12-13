В ДНР сообщили об обстреле ремонтной бригады под Ясиноватой

ДОНЕЦК, 13 дек — РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по бригаде, занимавшейся восстановлением поврежденной обстрелом линии электропередачи в районе Ясиноватой в Донбассе, заявили в среду в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

"В 11.45 (совпадает с мск) под обстрел украинских силовиков попали ремонтные бригады, которые проводили работы на ЛЭП в населенном пункте Красный Партизан. Часть из них удалось эвакуировать, одна ремонтная бригада до сих пор находится под прицельным огнем ВСУ ", — сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, обстрел продолжается, по району проведения ремонтных работ украинские силовики уже выпустили 14 мин калибром 120 и 82 миллиметра. Также огонь ведется из стрелкового оружия.

"Ранее представителями ДНР и украинской стороны в СЦКК были согласованы зеркальные гарантии безопасности для проведения ремонтных работ на данном участке на период с 9 по 30 декабря. Однако Киев не выполняет свои обязательства и намеренно срывает восстановление объектов инфраструктуры", — добавил представитель ДНР в СЦКК.